Wisła Płock wyjechała na zgrupowanie do Uniejowa

Piłkarze nożni Wisły Płock po raz drugi rozpoczęli okres przygotowawczy do sezonu 2020/2021. W niedzielę 29 zawodników i sztab szkoleniowy pojechało na zgrupowanie do Uniejowa.

Przed tygodniem po badaniach wymazowych na obecność koronawirusa okazało się, że jeden z piłkarzy jest zakażony Covid-19. Natychmiast odwołano wyjazd na zgrupowanie do Grodziska Wielkopolskiego, a zawodnicy przeszli w 7-dniową kwarantannę. Pod okiem trenera Mateusza Oszusta realizowali plany treningowe w domach.

W piątek 7 sierpnia zawodnicy przeszli kolejne testy, z których wynikało, że wszystkie wyniki, piłkarzy, sztabu szkoleniowego oraz pracowników klubu, były negatywne. Nadal w kwarantannie jest zakażony zawodnik, który chorobę przechodzi bezobjawowo.



W niedzielę cała drużyna udała się na zgrupowanie do Uniejowa. W kadrze znalazło się 29 zawodników, którzy do piątku będą intensywnie przygotowywać się do meczu Pucharu Polski. Wyjazdowy pojedynek z GKS Tychy Wisła zagra w sobotę 15 sierpnia o godz. 19.00.



Podczas zgrupowania nafciarze będą pracować nad jak najlepszym przygotowaniem do pierwszego oficjalnego spotkania w nowych rozgrywkach. W piątek prosto z Uniejowa zespół uda się do Tychów.



Wisła Płock rozgrywki ligowe nowego sezonu rozpocznie 23 sierpnia o godz. 12.30. "Nafciarze" podejmą na własnym stadionie beniaminka Stal Mielec.