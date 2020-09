Warta Poznań w 5. kolejce PKO Ekstraklasy pokonała na wyjeździe Wisłę Płock 3-1. Było to pierwsze zwycięstwo poznaniaków w Ekstraklasie od ponad 25 lat.

Mecz rozpoczął się spokojnie. Jednak z minuty na minutę się rozkręcał. Pierwszy sygnał do ataku dał Mateusz Szwoch w 25. minucie. Jego strzał odbił Adrian Lis.



Koledzy Szwocha nie poszli za ciosem. Wręcz przeciwnie, na bardziej zmobilizowanych wyglądali zawodnicy Warty i cztery minuty później objęli prowadzenie.



Z rzutu wolnego dośrodkował Łukasz Trałka, a w polu karnym najwyżej wyskoczył Aleks Ławniczak i precyzyjnym strzałem głową trafił do siatki.

Był to pierwszy gol Warty na najwyższym poziomie rozgrywkowym od 25 lat. Ostatnią bramkę zdobył Krzysztof Klempka 14 czerwca 1995 roku w 18. minucie przegranego 1-3 meczu z Zagłębiem Lubin. Teraz do historii przeszedł Ławniczak. Poznaniacy musieli czekać 389 minut po awansie do PKO Ekstraklasy, żeby strzelić pierwszego gola.

Warta nie zamierzała na tym poprzestać. Rozpędziła się i już dwie minuty po przerwie zdobyła kolejną bramkę. Znowu po rzucie wolnym i znowu po wrzutce Trałki. Tym gola strzelił jednak partner ze środka obrony Ławniczaka, Bartosz Kieliba.



Wisła szukała swoich szans, ale bardzo ciężko wychodziło jej konstruowanie akcji. Do siatki jednak trafiła, choć z pomocą piłkarza rywali. W 79. minucie z dystansu uderzał Filip Lesniak, piłka odbiła się od Ławniczaka, zmyliła Lisa i wpadła do siatki.



Wydawało się, że w końcówce będzie jeszcze sporo emocji. Tak się nie stało, bo precyzyjnym strzałem sprzed pola karnego popisał się Trałka, ustalając wynik spotkania na 3-1 dla Warty.



To było historyczny mecz dla poznaniaków. Na zwycięstwo w Ekstraklasie czekali bowiem miesiąc dłużej niż na gola. 14 maja 1995 roku wygrali derby Poznania 2-1.



Wisła Płock - Warta Poznań 1-3 (0-1)

Bramki: 0-1 Ławniczak (29.), 0-2 Kieliba (48.), 1-2 Ławniczak (79. sam.), 1-3 Trałka (85.)

Żółta kartka - Wisła Płock: Michalski. Warta Poznań: Jakóbowski, Ławniczak

Sędzia: Zbigniew Dobrynin (Łódź)

Widzów 1 411

