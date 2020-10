Wisła Płock, rzutem na taśmę, pokonała Śląsk Wrocław! Torgil Gjertsen trafił z 25 m do siatki w 87. minucie spotkania i podopiecznym Radosława Sobolewskiego udało się utrzymać prowadzenie do końca meczu.

Wisła Płock w dwóch minionych spotkaniach z rzędu traciła po trzy bramki i w pierwszej połowie można było odnieść wrażenie, że defensywa drużyny Sobolewskiego wyciągnęła wnioski ze swojej gry i radziła sobie bardzo dobrze. Alan Uryga i Milan Obradović zaliczyli kilka dobrych interwencji i utrudniali grę atakującym Śląska Wrocław.



Gospodarze stworzyli sobie również więcej groźnych sytuacji. Chwilę po pierwszym gwizdku sędziego Mateusz Szwoch precyzyjnie dograł futbolówkę w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Angel Garcia i uderzył piłkę głową, a ta odbiła się od słupka.



Na kolejną podbramkową akcję musieliśmy poczekać do 39. minuty spotkania. Wisła wyprowadziła groźny kontratak, po którym Garcia zagrał do Cilliana Sheridana. Napastnik drużyny gospodarzy popędził w stronę bramki rywali, jednak nie dał rady skierować futbolówki do siatki.



Druga część gry mogła się lepiej rozpocząć dla gości. Bartłomiej Pawłowski posłał piłkę w pole karne, a "szczupakiem" spróbował ją uderzyć Mateusz Praszelik, lecz minimalnie spudłował. Przed dobrą okazją na zdobycie bramki stanął również Fabian Piasecki, który oddał efektowny strzał przewrotką. Pędzącą piłkę zatrzymał golkiper Wisły Płock.



Piłkarze obu ekip zdecydowanie ożywili się w końcówce meczu. W 81. minucie Patryk Tuszyński nie trafił do bramki po podaniu Damiana Zbozienia, a chwilę potem futbolówka trafiła w poprzeczkę po uderzeniu Roberta Picha.



Niewykorzystana okazja zemściła się błyskawicznie. Tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego Alan Uryga dobrze przejął piłkę w środkowej strefie boiska i ta trafiła do Torgila Gjertsena. Norweg opanował ją i momentalnie huknął z dystansu. Futbolówka trafiła idealnie w dolny róg bramki ekipy gości.



7. kolejka Polska - Ekstraklasa

2020-10-18 12:30 | Stadion: Stadion im. Kazimierza Górskiego Wisła Płock Śląsk Wrocław 1 0 DO PRZERWY 0-0 T. Gjertsen 87'

1 0 Wisła Płock Śląsk Wrocław Kamiński Zbozien Uryga Rzeźniczak Obradović Garcia Lagator Kocyła Lesniak Szwoch Sheridan Putnocký Celeban Tamás W.Golla Štiglec Pawłowski Mączyński Praszelik Sobota Pich Expósito SKŁADY Wisła Płock Śląsk Wrocław Krzysztof Kamiński Matusz Putnocky Damian Zbozień Piotr Celeban Alan Uryga Márk Tamás Jakub Rzeźniczak Wojciech Golla Milan Obradović Dino Sztiglec Angel Garcia 72′ 72′ Bartłomiej Pawłowski 40′ 40′ Duszan Lagator Krzysztof Mączyński 68′ 68′ Dawid Kocyła 72′ 72′ Mateusz Praszelik Filip Lesniak Waldemar Sobota 32′ 32′ 74′ 74′ Mateusz Szwoch Robert Pich 74′ 74′ Cillian Sheridan 65′ 65′ Erik Alexander Exposito Hernandez REZERWOWI Jakub Wrąbel Michał Szromnik Damian Michalski Mariusz Pawelec Piotr Tomasik Israel Puerto Aleksander Pawlak Bartosz Boruń Damian Rasak Maciej Pałaszewski Wojciech Szumilas 72′ 72′ Marcel Zylla 74′ 74′ 87′ 87′ Torgil Gjertsen 65′ 65′ 79′ 79′ Fabian Piasecki 68′ 68′ Piotr Pyrdoł Piotr Samiec-Talar 74′ 74′ Patryk Tuszyński 72′ 72′ Mathieu Scalet

Przemysław Augustyn