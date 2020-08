Przez najbliższy sezon piłkarze Wisły Płock będą walczyć o ligowe punkty z logo PKN Orlen, który na kolejny rok będzie ich strategicznym sponsorem.

Petrochemiczny koncern od lat sześćdziesiątych do 2007 roku był właścicielem płockiego klubu, potem oddał Wisłę władzom miasta. Do sponsorowania klubu powrócił przed sezonem 2016/2017, po awansie płockich piłkarzy do Ekstraklasy. Najpierw był sponsorem głównym, a od 2018 roku - strategicznym.

Prezes Tomasz Marzec, który stoi na czele płockiego klubu od dwóch tygodni, jest zadowolony z podpisania kolejnej umowy o współpracy.

- W najbliższym sezonie chcemy osiągnąć lepsze wyniki sportowe niż w poprzednich rozgrywkach. Dlatego przedłużenie współpracy z tak rozpoznawalną marką jak PKN Orlen to ważne wydarzenie dla klubu. Oznacza nie tylko gwarancję dla funkcjonowania i codziennej działalności, ale także daje szansę na rozwój Wisły Płock. To także wyzwanie - podkreślił Marzec.

Wisła Płock od sezonu 2016/2017 występuje w Ekstraklasie. Najwyższe miejsce, piąte, wywalczyła w sezonie 2017/2018, kiedy drużynę prowadził Jerzy Brzęczek, aktualnie trener reprezentacji narodowej.

W nadchodzącym sezonie Wisła rozpocznie zmagania ligowe 23 sierpnia o godz. 12.30 z beniaminkiem Stalą Mielec, a wcześniej 15 sierpnia o godz. 19.00 zagra z GKS Tychy w 1/32 Pucharu Polski.

Zdjęcie Stadion Wisły Płock jest obecnie w przebudowie / Łukasz Sobala / Newspix

