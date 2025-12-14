Piotr Żyła wlał nadzieję na udany konkurs w sobotę w Klingenthal po piątkowych kwalifikacjach. Niestety skończyło się na 28. pozycji.

To jednak wystarczyło do tego, by wyrównać rekord Adama Małysza. Marcin Szemraj w serwisie X umieścił informację, że to było 307. miejsce w "30" Żyły.

Wąs Adama Małysza zagrożony! Oto reakcja legendy! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Żyła podekscytowany wyrównaniem rekordu Adama Małysza

"Piotr Żyła po raz 307. w karierze zakończy konkurs ind. PŚ w czołowej "30" i zrówna się pod tym względem z Adamem Małyszem" - napisał Szemraj.

- Serio?! To fajnie - dziwił się Żyła, ale trzeba było zobaczyć jego reakcję, kiedy usłyszał o tym, że wyrównał rekord "Orła z Wisły". Niewiele znaczący, ale jednak.

Żyła potrzebował 394 konkursów, by osiągnąć 307 miejsce w "30", podczas gdy Małysz 349.

- A kto prowadzi w tym rankingu? Pewnie Noriaki Kasai. Do niego jeszcze trochę mi brakuje, ale cieszę się z tego, że wyrównałem rekord Adama - mówił wyraźnie podekscytowany Żyła.

I nasz skoczek miał rację. Na czele tej klasyfikacji jest Japończyk, który 466 razy zajmował miejsce w "30".

Żyła cały czas śrubuje też inny rekord. Jest przecież najstarszym polskim skoczkiem w historii, który startował w Pucharze Świata. Co tydzień 38-latek przesuwa tę granicę.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Piotr Żyła Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Adam Małysz Kay Nietfeld/DPA AFP

Piotr Żyła Grzegorz Momot PAP

Noriaki Kasai Yosuke Hayasaka / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP