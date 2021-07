Ubiegły sezon Węglarz rozpoczął jako podstawowy bramkarz Jagiellonii. Zagrał jednak tylko w pięciu spotkaniach, a potem stracił miejsce w składzie na rzecz utalentowanego Xaviera Dziekońskiego. W dalszej części sezonu 25-latek występował już w III-ligowych rezerwach Jagi, gdzie skompletował 12 występów.

Od kiedy bramkarz przyszedł do Jagiellonii w 2016 roku, miał w drużynie różne momenty. Otrzymał kilka szans na wywalczenie na dłużej miejsca w bramce zespołu z Podlasia, ale nigdy do siebie do końca nie przekonał, dlatego teraz Jaga bez żalu się z nim rozstała.

Transferowa ofensywa Wisły Płock

Z Wisłą Płock golkiper podpisał kontrakt na dwa lata, z możliwością przedłużenia o kolejny rok. O miejsce w bramce będzie w Płocku rywalizował z 30-letnim Krzysztofem Kamińskim. Węglarz jest już dziesiątym nowym piłkarzem w zespole Nafciarzy. Wcześniej kontrakty z ekipą z Płocka podpisali m.in. Dominik Furman, Marko Kolar, Krisitan Vallo, Anton Kryvotsiuk czy Radosław Cielemęcki.

