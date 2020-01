Wisła Płock. Alan Uryga: Mogłem podładować baterie

Piłkarze Wisły Płock po 17-dniowej przerwie świątecznej pojawią się 8 stycznia na własnych obiektach. W planach na miesięczny okres przygotowawczy mają między innymi zgrupowanie w Turcji i sparing z Legią Warszawa.

"Cieszę się, że mogłem trochę odpocząć, podładować baterie i odpowiednio nastawić się do dalszej części sezonu. Niestety okres urlopowy powoli dobiega końca. W środę stawimy się na pierwszych zajęciach i rozpoczniemy intensywne przygotowania do pierwszego meczu po przerwie. Będziemy trenować w Płocku, ale wybierzemy się też na obóz do Turcji, zagramy kilka wymagających sparingów. Wszystko po to, by być jak najlepiej przygotowanym i w jak najlepszej formie. Gorąco wierzę, że tak będzie" - powiedział obrońca Wisły Płock Alan Uryga.

Ubiegłoroczna część rozgrywek ekstraklasy była dobra dla płockiej drużyny. Co prawda na początku sezonu Wisła zajmowała nawet ostatnie miejsce w tabeli, ale szybko okazało się, że nowy trener, Radosław Sobolewski, który rozpoczął współpracę z "Nafciarzami" 6 sierpnia, dodał zespołowi wiary w siebie, zmienił taktykę i ustawienie.

W efekcie po 13. kolejce na kilka dni Wisła była nawet liderem tabeli, a na koncie miała sześć zwycięstw z rzędu i pięć wygranych meczów na własnym stadionie. Po 22 latach płocczanie wreszcie pokonali Wisłę Kraków i po 16 latach Legię Warszawa u siebie, zaś po 14 latach Koronę w Kielcach.

Ostatecznie po zwycięstwie 2:1 nad Piastem Gliwice w ostatniej ubiegłorocznej kolejce rozjechali się do domów na 17-dniową przerwę świąteczną, z której wracają 8 stycznia.

Pierwszy etap przygotowań potrwa tydzień, podczas którego drużyna będzie pracować na własnych obiektach. Na zgrupowanie do tureckiego Belek płocka ekipa poleci 16 stycznia. Podczas obozu przygotowawczego w Turcji prawdopodobnie zespół rozegra trzy sparingi. Na razie nieznany jest przeciwnik, z którym Wisła zmierzy się 19 stycznia.

Na 22 stycznia zaplanowany został mecz kontrolny z mistrzem Słowacji Slovanem Bratysława, a trzy dni później, 25 stycznia podopieczni trenera Sobolewskiego zagrają z najlepszą drużyną Azerbejdżanu Karabachem Agdam, w którym do niedawna występował Jakub Rzeźniczak.

Dzień po ostatniej grze testowej drużyna wróci do kraju, by kontynuować przygotowania na własnych obiektach.

Ostatni sparing przed wznowieniem rozgrywek Wisła zagra 2 lutego z Legią Warszawa, a tydzień później w Płocku zainauguruje drugą część sezonu od meczu z Pogonią Szczecin. Pierwsze po zimowej przerwie spotkanie zaplanowano na niedzielę 9 lutego o godz. 12.30.



