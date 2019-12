- Legia była zespołem lepszym widać, że to zespół poukładany, dobrze operujący piłką i widać dobrą pracę trenera Vukovicia – mówił po meczu w Warszawie szkoleniowiec Wisły Płock Radosław Sobolewski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Legia Warszawa. Aleksandar Vuković: Radosław Sobolewski wykonuje w Wiśle dobrą robotę. Wideo INTERIA.TV Legia Warszawa Ekstraklasa. Legia Warszawa - Wisła Płock 3-1 w 19. kolejce

Trener gości w żaden sposób nie chciał usprawiedliwiać porażki niedyspozycją niektórych piłkarzy, nawet tych, którzy grali. Chodziło o Ricardhinho, Sahitiego, Tomasika. - Nie chciałbym się tłumaczyć. Jest jak jest, trzeba sobie z tym radzić. Trzeba umieć również mieć podniesioną głowę, kiedy nie idzie - powiedział Sobolewski. - Walczymy dalej. Za tydzień kolejny ważny mecz, tym razem z mistrzem Polski. Chcemy dobrze się zaprezentować, i osłodzić naszym kibicom ten trudny czas - dodał.

Reklama

Wisła nie odniosła zwycięstwa w siedmiu ostatnich spotkaniach, łącznie z meczem Pucharu Polski, trzy kolejne przegrała. Czy to jest już kryzys płoczczan? - Jeżeli ktoś przy podpisywaniu kontraktu, gdy mieliśmy jeden punkt opowiedziałby mi, że w połowie grudnia Wisła będzie miała 27 punktów i ucieknie spod pręgierza, to bym się zaśmiał. A teraz padają pytania o kryzys. Doprawdy nie wiem, jak to skomentować - powiedział Sobolewski.

ok

Zdjęcie Radosław Sobolewski / Marek Szandurski / East News