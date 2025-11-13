Takie wieści zza zamkniętych drzwi domu Gortata. Żona wszystko ujawniła

Marcin Gortat to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców na świecie. Przez lata swojej kariery w NBA zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiej koszykówki. Jako jedyny Polak regularnie występował w najlepszej lidze świata, reprezentując barwy takich drużyn jak Orlando Magic, Phoenix Suns czy Washington Wizards.

W czasie swojej kariery zasłynął nie tylko z imponujących warunków fizycznych i waleczności pod koszem, ale również z ogromnej determinacji, dzięki której zdobył uznanie zarówno wśród kibiców, jak i ekspertów.

Po zakończeniu sportowej kariery Gortat nie zwolnił tempa - zaangażował się w działalność charytatywną, prowadząc m.in. fundację MG13, wspierającą młodych sportowców.

Na brak szczęścia Gortat nie może jednak narzekać również w życiu prywatnym. Choć długo szukał kobiety, z którą chciałby założyć rodzinę, kilka lat temu jego serce skradła Żaneta Stanisławska. Para poznała się w 2019 roku, a dwa lata później, wiosną 2021 roku, stanęła na ślubnym kobiercu. Ceremonia odbyła się w Polsce, jednak ze względu na pandemię koronawirusa nowożeńcy zrezygnowali z hucznego wesela.

Żona byłego koszykarza to kobieta o wielu talentach - politolożka, pedagożka, trenerka biznesu oraz ekspertka w dziedzinie makijażu permanentnego i mikropigmentacji medycznej. Na co dzień łączy pracę z pasją, a przy tym jest mamą nastoletniej Melissy z poprzedniego związku.

Żona Marcina Gortata ujawniła. Tak nazwą syna

Kilka miesięcy temu małżeństwo ogłosiło radosną nowinę - wyznali bowiem, że spodziewają się syna. Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych żona sportowca zdradziła, że jej córka bardzo cieszy się z wiadomości o młodszym bracie, choć nie zabrakło w tym nuty ironii. "Oj tak, tryska szczęściem. Już nie może się doczekać nocnych pobudek, płaczu i zmiany pieluch - w końcu każda czternastolatka o tym marzy, prawda?" - napisała z przekąsem na Insta Stories.

Największą niespodzianką okazało się jednak to, że para ujawniła już imię swojego przyszłego dziecka. Jak zdradziła Stanisławska, decyzję w tej sprawie podjął sam Marcin - i zrobił to już dawno. "Imię wybrał mój mąż już lata temu - bez żadnych negocjacji. Marcin Junior. Myślę, że nikt się nie dziwi. A jeśli odziedziczy jego pasję i determinację, to kto wie, może i historia zatoczy koło" - napisała.

Tym samym w 2026 roku na świat przyjdzie Marcin Gortat Junior - syn legendy polskiej koszykówki, który być może kiedyś pójdzie w ślady swojego ojca.

