Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski nie wytrzymał. Po tych wydarzeniach musiał poważnie porozmawiać z żoną

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski ujawnił więcej tajemnic ze swojego życia w nowej książce "Lewandowski. Prawdziwy". Nie mogło zabraknąć pytań o aferę związaną z jego żoną - w pewnym momencie w sieci na "Lewą" wylało się wiadro hejtu w związku z jej nową pasją, czyli tańczeniem sensualnej bachaty. Okazało się, że "Lewy" w pewnym momencie musiał powiedzieć swojej żonie "dość".

Anna Lewandowska zareagowała na decyzję Roberta
Anna Lewandowska zareagowała na decyzję RobertaMATEUSZ BIRECKI/REPORTER / Mateusz Birecki/REPORTER / NurPhoto via AFPEast News

Lewandowscy byli wyraźnie zaskoczeni skalą hejtu, z jakim się spotkali w związku filmikami z zajęć tanecznych wrzucanych do sieci przez "Lewą". Przeprowadzający z Lewandowskim wywiad do książki Sebastian Staszewski już wcześniej, w wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego, wyjaśniał, że sprawa między małżonkami skończyła się na trudnej dla obojga rozmowie.

Anna Lewandowska stała się obiektem hejtu

Anna Lewandowska uwielbia chwalić się swoimi pasjami w sieci. Kick the Barre, kolejne wyzwania fitness czy tańce - to wszystko trafiało na jej konta w mediach społecznościowych. Szybko okazało się jednak, że nie każdy materiał ma taką samą wagę dla... hejterów. Wielu z nich skupiło swoją uwagę na bachacie.

DJB: Kołtoń: Lewandowskiemu się chciało pokazać. WIDEO POLSAT BOX GO

"Lewa" chętnie chodziła na zajęcia i nagrywała tańce tańczone choreografie z instruktorami. Kiedy te trafiały do sieci, internet płonął. Według słów Staszewskiego, kpić z Lewandowskiej mieli nawet piłkarscy reprezentanci Polski za plecami swojego kapitana.

"Był to duży problem. Robert w pewnym momencie stał się pośmiewiskiem. To są duże słowa, ale wiem to, bo reprezentanci Polski na zgrupowaniach wysyłali sobie memy z Anią. Kiedy kadrowicze zaczynają się naśmiewać z kapitana reprezentacji, to nie jest dobrze" - mówił w wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego.

Robert Lewandowski musiał powiedzieć żonie "dość"

W wywiadzie-rzece z Lewandowskim, Staszewski miał zapytać go o reakcję na to, co się wydarzyło. Wizerunek dla piłkarza był bardzo ważną częścią życia, nie chciał on ten ograniczać swojej żony - sytuacja była dla niego bardzo trudna.

"Internet płonął, wszędzie były filmiki, stopklatki, komentarze. W końcu się wkurzyłem, bo było tego za dużo. Nie chodziło o to, czy Ania robiła coś złego, czy nie, ale niektóre z tych nagrań były za mocne i w pewnych kręgach wzbudzały poruszenie czy sensację. Ludzie oceniali Anię, nie wiedząc, jak taniec dobrze na nią wpłynął - na jej kobiecość, pewność siebie" - mówił Lewandowski we fragmencie książki "Lewandowski. Prawdziwy".

"Chociaż zawsze wspieram moją żonę i jej pasje, to w tamtym przypadku musiałem postawić granicę. Nie była to jednak kwestia samego tańca, a tego, jak to wszystko wyglądało z boku i jak się czułem, obserwując cały ten hejt" - podsumował.

Dziś Lewandowska o bachacie nie pisze w sieci już tak dużo, ale wiadomo, że nie zrezygnowała ze swojej pasji. Wciąż jeździ na kursy i spędza niektóre wolne chwile z tym tańcem, ale w sieci próżno szukać już nowych nagrań.

Zobacz również:

Anna Lewandowska
Sportowe życie

Anna Lewandowska swoimi działaniami wywołała burzę. Teraz wydała komunikat

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Lewandowska szybko wróciła z wakacji. Płyną ponure wieści ws. Roberta
Lewandowska szybko wróciła z wakacji. Płyną ponure wieści ws. RobertaMateusz Grochocki/East NewsEast News
Anna Lewandowska zachwyciła na tanecznym parkiecie
Anna Lewandowska zachwyciła na tanecznym parkiecieInstagram/annalewandowska, Urbanandsport/NurPhotoAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja