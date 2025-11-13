Lewandowski nie wytrzymał. Po tych wydarzeniach musiał poważnie porozmawiać z żoną

Lewandowscy byli wyraźnie zaskoczeni skalą hejtu, z jakim się spotkali w związku filmikami z zajęć tanecznych wrzucanych do sieci przez "Lewą". Przeprowadzający z Lewandowskim wywiad do książki Sebastian Staszewski już wcześniej, w wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego, wyjaśniał, że sprawa między małżonkami skończyła się na trudnej dla obojga rozmowie.

Anna Lewandowska stała się obiektem hejtu

Anna Lewandowska uwielbia chwalić się swoimi pasjami w sieci. Kick the Barre, kolejne wyzwania fitness czy tańce - to wszystko trafiało na jej konta w mediach społecznościowych. Szybko okazało się jednak, że nie każdy materiał ma taką samą wagę dla... hejterów. Wielu z nich skupiło swoją uwagę na bachacie.

"Lewa" chętnie chodziła na zajęcia i nagrywała tańce tańczone choreografie z instruktorami. Kiedy te trafiały do sieci, internet płonął. Według słów Staszewskiego, kpić z Lewandowskiej mieli nawet piłkarscy reprezentanci Polski za plecami swojego kapitana.

"Był to duży problem. Robert w pewnym momencie stał się pośmiewiskiem. To są duże słowa, ale wiem to, bo reprezentanci Polski na zgrupowaniach wysyłali sobie memy z Anią. Kiedy kadrowicze zaczynają się naśmiewać z kapitana reprezentacji, to nie jest dobrze" - mówił w wywiadzie dla Bogdana Rymanowskiego.

Robert Lewandowski musiał powiedzieć żonie "dość"

W wywiadzie-rzece z Lewandowskim, Staszewski miał zapytać go o reakcję na to, co się wydarzyło. Wizerunek dla piłkarza był bardzo ważną częścią życia, nie chciał on ten ograniczać swojej żony - sytuacja była dla niego bardzo trudna.

"Internet płonął, wszędzie były filmiki, stopklatki, komentarze. W końcu się wkurzyłem, bo było tego za dużo. Nie chodziło o to, czy Ania robiła coś złego, czy nie, ale niektóre z tych nagrań były za mocne i w pewnych kręgach wzbudzały poruszenie czy sensację. Ludzie oceniali Anię, nie wiedząc, jak taniec dobrze na nią wpłynął - na jej kobiecość, pewność siebie" - mówił Lewandowski we fragmencie książki "Lewandowski. Prawdziwy".

"Chociaż zawsze wspieram moją żonę i jej pasje, to w tamtym przypadku musiałem postawić granicę. Nie była to jednak kwestia samego tańca, a tego, jak to wszystko wyglądało z boku i jak się czułem, obserwując cały ten hejt" - podsumował.

Dziś Lewandowska o bachacie nie pisze w sieci już tak dużo, ale wiadomo, że nie zrezygnowała ze swojej pasji. Wciąż jeździ na kursy i spędza niektóre wolne chwile z tym tańcem, ale w sieci próżno szukać już nowych nagrań.

