Szpilka latami ukrywał to nawet przed swoją mamą. "Wolałem, żeby nie wiedziała"

Nie jest tajemnicą, że Artur Szpilka jest jedną z najbardziej barwnych postaci w świecie polskiego boksu, a jego historia to niemalże gotowy materiał na film, który powstał przed kilkoma tygodniami.

Nie brakuje jednak tematów i wyznań, o których nawet najwierniejsi kibice Artura Szpilki mogli nie mieć pojęcia. Jednym z nich były pięściarz podzielił się przed kilkoma tygodniami, kiedy pojawił się temat jego mamy. Okazuje się, że długo nie wiedziała ona pewnych rzeczy o swoim synu.

Mama Szpilki dowiedziała się tego po latach. Artur skrzętnie to przed nią ukrywał

- Ja się bardzo z mamą liczyłem, do tej pory się z nią liczę. Pamiętaj, że na sam koniec to ona podejmowała wiele decyzji. Ona tego nie rozumiała, że ja się kocham bić... W tamtych czasach kto był? Andrzej Gołota, który walczył za granicą, ale boks teoretycznie był uważany za niebezpieczny sport. Wtedy inna świadomość była. (…) Wtedy byli tylko zawodowcy - wyznał o swojej mamie "Żurnaliście".

Bardziej buntownicza strona Artura Szpilki i to, co robił na co dzień, było skrzętnie ukrywane przed najbliższymi, a przede wszystkim mamą Jolantą. W domu "Szpila" zachowywał się bowiem zupełnie inaczej.

- Mama też nie wiedziała, że ja się na co dzień lałem aż tak. Ona tylko widziała mnie, który kochał siostry i brata. Przecież nie pokazywałem w domu, jaki jestem na zewnątrz - dodał.

Wolałem, żeby ona nie wiedziała, niż wiedziała. Dowiadywała się z reguły po fakcie

O ile natura Szpilki niejednokrotnie ściągnęła na niego kłopoty, to koniec końców doprowadziła go również na szczyt zawodowego boksu. W 2016 roku Polak zmierzył się przecież z Deontayem Wilderem o tytuł mistrza świata WBC w kategorii ciężkiej i chociaż starcie to zakończyło się dla Szpilki mało przyjemnie, to nie można odmówić mu olbrzymiej sławy, jaką przez lata wypracował.

Mama Jolanta z kolei może być dumna ze swojego syna, który wraz z upływem lat spokorniał i zmienił swój - niekiedy destrukcyjny tryb życia. "Szpila" często również odwiedza swoją mamę w rodzinnej Wieliczce i po materiałach, jakie publikuje w mediach społecznościowych doskonale widać, że ma do niej ogromny szacunek.

