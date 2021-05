Nic nie jest jeszcze pewne, ale na razie wiele wskazuje, że Aleksander Buksa przeniesie się do FC Porto. Portugalscy dziennikarze donoszą, że na początku czekałyby go jednak treningi z zespołem rezerw.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jasna Strona Białej Gwiazdy. Echa po zwolnieniu Hyballi (Odcinek 32). Wideo INTERIA.TV

Reklama

Jedyne, co w tej historii mogłoby jeszcze zdziwić, to pozostanie Buksy w Wiśle. Po przepychance jego ojca z władzami "Białej Gwiazdy", takie rozwiązanie wydaje się niemal niemożliwe.

Reklama

Okazuje się jednak, że 18-letni Buksa nie ma jeszcze sprecyzowanego planu na karierę. W jego kontekście pojawiały się nazwy kilku klubów, głównie włoskich, ale ten kierunek chyba upadł. "Wygląda na to, że Buksa nie zagra we Włoszech, a teraz najbliżej jego pozyskania jest FC Porto" - podaje portal Desporto.



Portugalskie media reklamują Buksę jako napastnika, ale także prawoskrzydłowego. Na tej drugiej pozycji próbował go trener Peter Hyballa, ale po fiasku rozmów z Wisłą o przedłużeniu umowy, zawodnik nie miał wielu okazji, by w ogóle pojawiać się na boisku, o poważnym testowaniu na skrzydle nie wspominając.



Wisła Kraków. Co dalej z Aleksandrem Buksą?

Portugalczycy nie mają jednak wątpliwości, że w FC Porto Buksa musiałby zacząć od treningów z zespołem rezerw, które występują w drugiej lidze i tam bronią się przed spadkiem. Przebicie się do pierwszej drużyny będzie jednak trudną przeprawą, bo o to samo walczy wielu zawodników ze słynnej portugalskiej akademii.



Ogólnie nazwisko 18-letniego Polaka nie robi na Portugalczykach wielkiego wrażenia. Wszystko dlatego, że jego ewentualny transfer jest inwestycją w przyszłość, jakich FC Porto co roku robi kilka. Inna sprawa, że tylko w poprzednim sezonie wicemistrzowie Portugalii na transferach zarobili ok. 80 mln euro.



"Buksa na pewno nie jest znanym piłkarzem, ale przez międzynarodowe media określany jest jako jeden z największych talentów w swoim roczniku" - podaje "Record", ale również nie przesądza, że Polak zagra w FC Porto.

Sprawy na pewno nie ułatwia fakt, że za Buksą bardzo przeciętna runda. Najpierw musiał leczyć kontuzję, a następnie grał niewiele. Łącznie w tym sezonie zaliczył w Wiśle 13 spotkań i nie zdobył żadnej bramki. Znacznie bardziej udany był poprzedni sezon, w którym młodzian zdobył cztery bramki w 21 występach.



PJ