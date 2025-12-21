Bomba Tomasiaka w kwalifikacjach. Jest miejsce na podium. Reszta Polaków nie zawiodła

Do czołowej trzydziestki awansowali natomiast: Kamil Stoch, Kacper Tomasiak oraz Piotr Żyła. Ostatecznie, najwyżej sklasyfikowanym z naszych reprezentantów był 18-letni Tomasiak, który zakończył zmagania na 13. pozycji. W drugiej dziesiątce zmieścił się także Piotr Żyła (17. miejsce), natomiast Kamil Stoch musiał zadowolić się 22. lokatą.

Polscy skoczkowie mieli jednak szansę na poprawienie humorów kibiców z kraju nad Wisłą. Na 21 grudnia zaplanowano bowiem drugi konkurs indywidualny. Ten został jednak poprzedzony rundą kwalifikacyjną, do której przystąpiło 6 naszych reprezentantów.

Tak Polacy poradzili sobie w kwalifikacjach do drugiego konkursu w Engelbergu

Pierwsza dziesiątka skoczków, która rozpoczęła tę część niedzielnej rywalizacji, w większości nie zachwyciła kibiców. Tylko jeden z nich był w stanie przekroczyć barierę 120 metra (Erik Belshaw - 126 metrów). Później jego wyczyn powtórzył dopiero Hektor Kapustik, który wylądował na 123 metrze. Później zmieniające się warunki atmosferyczne nieco przyblokowały zapędy mniej doświadczonych skoczków.

Jako pierwszy z "biało-czerwonych" skoczków na rozbiegu zameldował się Paweł Wąsek. 26-latek wylądował na 116 metrze, co tym razem dało mu spokojną kwalifikację. Tuż po nim na belce zameldował się Maciej Kot. On wylądował nieco dalej niż reprezentacyjny kolega, bowiem na 123 metrze. Po swoim skoku uplasował się on na 7. pozycji.

Na kolejnego z podopiecznych trenera Macisiaka nie trzeba było czekać bardzo długo. Raptem kilka chwil później swoją próbę oddał Dawid Kubacki, lądując na 119 metrze. Wynik nie był rewelacyjny, lecz dał Kubackiemu kwalifikację.

Następnie na belce zameldował się Piotr Żyła. 38-latek miał bardzo niesprzyjające warunki, lecz mimo to poradził sobie w nich. Uzyskał 113 metrów. Taka odległość pozwoliła mu zajmować wówczas 24. miejsce, dzięki czemu był pewny udziału w pierwszej serii konkursowej. Tuż po nim w powietrzu znajdował się już Kamil Stoch. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski skoczył 120,5 m, co przełożyło się na 11. lokatę i awans do konkursu.

Świetną próbą popisał się Johann Andre Forfang, 137 metrów i prowadzenie z notą 145.9 pkt. Jako ostatni z naszych skoczków na starcie pojawił się Kacper Tomasiak. Młody skoczek kolejny raz potwierdził dobrą formę i skokiem na 136 metrów uplasował się na pozycji lidera. Wspomnianego Norwega wyprzedził o dokładnie jeden punkt.

Finalnie kwalifikacje zwyciężył Felix Hoffmann, drugi był Domen Prevc, a trzecie miejsce przypadło Kacprowi Tomasiakowi. Pierwsza seria zaplanowana jest na godzinę 16:00.

PŚ w Engelbergu. Wyniki niedzielnych kwalifikacji:

1. Felix Hoffmann - 138,5 metra - 149.8 pkt

2. Domen Prevc - 137,5 metra - 148.8 pkt

3. Kacper Tomasiak - 136 metrów, 146.9 pkt

(...)

29. Kamil Stoch - 120,5 metra, 125.8 pkt

33. Maciej Kot - 123 metry, 124.3 pkt

39. Dawid Kubacki - 119 metrów, 120.6 pkt

44. Paweł Wąsek - 116 metrów, 116.8 pkr

47. Piotr Żyła - 113 metrów, 115 pkt

Kacper Tomasiak PZN materiały prasowe

Kamil Stoch LUKASZ SZELAG/REPORTER Reporter

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP