Wisła Kraków. Wisła będzie przygotowywać się w Myślenicach

​Piłkarze Wisły Kraków mają za sobą pierwszy trening w 2021 roku. Przygotowania do drugiej części sezonu ekstraklasy będą odbywać się w ośrodku w Myślenicach, gdyż ze względu na niepewną sytuacje epidemiczną zrezygnowano z wyjazdu na zagraniczny obóz.

Inauguracyjne zajęcia poprzedziły testy na obecność koronawirusa oraz badania kardiologiczne.

Niemiecki trener Wisły Peter Hyballa stwierdził, że 28 dni to wystarczający czasy, aby odpowiednio przygotować zespół.

- Zależy nam na poprawie gry kombinacyjnej, będziemy pracować też nad pressingiem, wykończeniem akcji, nad stałymi fragmentami gry i oczywiście będziemy dążyć do wypracowania najwyższej formy fizycznej - sprecyzował cele szkoleniowe na najbliższy czas.

W tym tygodniu zawodnicy będą ćwiczyć dwa razy dziennie. W poniedziałkowym treningu nie wziął udziału Yaw Yeboah, który ma dołączyć do zespołu po załatwieniu pewnych kwestii formalnych.

Do treningów z pierwszym zespołem zaproszeni zostali trzej gracze z drużyny juniorów - Kacper Chełmecki, Piotr Starzyński i Wiktor Szywacz.

W styczniu zaplanowano rozegranie czterech meczów sparingowych. Rywalami "Białej Gwiazdy" będą Podhale Nowy Targ (13 stycznia), MSK Żilina (16), Zagłębie Sosnowiec (20) i Spartak Trnava (23).

W zespole na razie nie doszło do zbyt wielu zmian kadrowych. Jeszcze w grudniu - za porozumiem stron - rozwiązano kontrakt z Rafałem Janicki. Ten doświadczony stoper związał się Podbeskidziem Bielsko-Biała.

Ponadto z wypożyczenia do Stomilu Olsztyn powrócił środkowy obrońca Serafin Szota. Skrócono także wypożyczenie do GKS Bełchatów napastnikowi Przemysławowi Zdybowiczowi. On jednak na razie nie może trenować z zespołem ze względu na uraz, jakiego doznał jeszcze w Bełchatowie.

Władze klubu podjęły też decyzję o skorzystaniu z klauzuli w kontrakcie bramkarza Mateusza Lisa, który został przedłużony do 30 czerwca 2022 roku. Nową umowę - ważną do 31 grudnia 2024 roku - z krakowskim klubem podpisał pomocnik Patryk Plewka.

Pod ubiegłego koniec roku do sporych zmian doszło w sztabie szkoleniowym. Z Wisłą pożegnali się asystenci byłego trenera Artura Skowronka Grzegorz Mokry i Damian Salwin oraz odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne Piotr Jankowicz, którego zastąpił Robin Adriaenssen. Nowym asystentem Hyballi został Maik Drzensla.

Wisłę w drugiej części sezonu czeka walka o utrzymanie. Krakowianie zajmują 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 14 punktów. W pierwszym tegorocznym meczu ekstraklasy gościć będą 31 stycznia Piasta Gliwice.

Zdjęcie Peter Hyballa z piłkarzami Wisły Kraków / materiały prasowe