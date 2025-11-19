Partner merytoryczny: Eleven Sports

0:31, kompromitacja europejskiej reprezentacji. Druga taka sytuacja w historii

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

We wtorek zakończyły się grupowe rozgrywki w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata. Polacy po zajęciu drugiego miejsca muszą skoncentrować się na walce w marcowych barażach. Kompletnie inne nastroje panują w Liechtensteinie. Ten malutki kraj porażką 0:7 z Belgią przypieczętował fatalne eliminacje, które kończy bez choćby jednego strzelonego gola. Jak zauważył Cezary Kawecki taka sytuacja ma miejsce niezwykle rzadko. Liechtenstein osiągnął jeden z najgorszych rezultatów w historii.

Liechtenstein kończy eliminację do MŚ z bilansem bramkowym 0:31. To drugi najgorszy wynik w historii
Liechtenstein kończy eliminację do MŚ z bilansem bramkowym 0:31. To drugi najgorszy wynik w historiiPhoto by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFPAFP

Eliminacje do mistrzostw świata, które w 2026 roku odbędą się w USA, Kanadzie oraz Meksyku w strefie europejskiej w zasadzie się zakończyły. W marcu rozegrane zostaną jeszcze baraże, w których 16 drużyn zawalczy o pozostałe cztery przepustki na przyszłoroczny mundial.

We wtorek rozegrano ostatnie grupowe mecze eliminacji do mundialu w strefie UEFA. Pewne awansu na najważniejszą imprezę czterolecia jest dwanaście reprezentacji. Do tego grona należą: Anglia, Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szkocja oraz Szwajcaria.

Prowadzona przez Jana Urbana reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w tabeli grupy G i w czwartek pozna swoich rywali w dwurundowych barażach, które zaplanowano na końcówkę marca. "Biało-czerwoni" ostatecznie znaleźli się w drugim koszyku. W półfinale zmierzą się z kimś z grona: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. W ewentualnym finale na Polaków czekać już mogą Duńczycy, Włosi, Turcy lub Ukraińcy.

Zobacz również:

Jan Tomaszewski i Jan Urban
Reprezentacja

Jan Tomaszewski jednoznacznie o kadrze Urbana. Tak ocenia szansę Polaków w barażach

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

    Anglia i Norwegia najlepsi w Europie. Ich dorobek robi wrażenie

    Biorąc pod uwagę wszystkie grupy europejskich eliminacji z łatwością możemy wyszczególnić dwie reprezentacje, które absolutnie zdominowały swoich przeciwników. Anglia oraz Norwegia jako jedyne z grona wszystkich zespołów wygrały wszystkie rozegrane spotkania, gromadząc tym samym po 24 punkty.

    Imponują również ich bilanse bramkowe - Anglicy strzelili 22 gole i nie stracili ani jednego. Norwegowie z kolei zanotowali szalone 37 trafień, na co złożyły się m.in. wygrane 11:1 z Mołdawią, 5:0 z Izraelem czy 4:1 z Estonią oraz Włochami.

    Królem strzelców europejskich eliminacji został Erling Haaland - strzelec 16 bramek. Napastnik Manchesteru City zdominował rywalizację, kolejni w klasyfikacji snajperzy zanotowali "zalewie" po osiem goli. Najlepszym strzelcem w polskiej kadrze był rzecz jasna Robert Lewandowski. Kapitan "biało-czerwonych" strzelił cztery gole.

    Kompromitujący bilans Liechtensteinu. Ta klęska zapisała się na kartach historii

    Na drugim biegunie znajdują się najsłabsze drużyny w rywalizacji. Zerowy dorobek punktowy na zakończenie rywalizacji miały cztery kadry: Gibraltar, Luksemburg, Liechtenstein oraz San Marino. Najwięcej bramek z tego grona, bo aż 38 straciło San Marino. Zajmujący się statystykami piłkarskimi Cezary Kawecki zwrócił uwagę na dorobek Liechtensteinu, który okazuje się być jednym z najgorszych w historii.

    Liechtenstein jako jedyna europejska drużyna eliminację do mistrzostw świata zakończyła bez strzelonego gola. Taka rzecz wydarzyła się dopiero po raz siódmy w historii, od momentu jak istnieje UEFA. Po raz ostatni miało to miejsce w 2014 roku, wówczas Andora straciła aż 30 bramek mierząc się m.in. z Holendrami, Rumunami, Węgrami czy Turkami.

    Liechtenstein kończąc eliminację bilansem 0:31 w ośmiu meczach stał się drugą najgorszą reprezentacją w historii, jeżeli weźmiemy te z zerowym dorobkiem strzelonych goli. Gorszy wynik od nich osiągnęło jedynie San Marino, które w eliminacjach do mistrzostw świata 1998 we Francji zakończyła z bilansem 42 straconych goli. Ich największą porażką było wówczas 0:7 z Turcją w Stambule.

    Liechtenstein najbardziej dotkliwe porażki odnosił z Belgami. We wrześniu na własnym terenie przegrali 0:6, a we wtorek w Liege ulegli faworytowi aż 0:7. Ponadto Liechtenstein uległ 0:5 Macedonii Północnej oraz 0:4 Kazachstanowi. Najbliżej korzystnego rezultatu "kopciuszek" był w domowym starciu z Walią, które przegrali 0:1 po golu Jordana Jamesa z 61. minuty.

    Najlepsze asysty europejskich kwalifikacji MŚ 2026. Ranking TOP 7! WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    W eliminacjach Euro 2024 w dwumeczu z Czechami ugraliśmy ledwie punkt
    Piłka nożna

    Trafili do koszyka Polaków. Kapitan bez opaski, zespół bez premii. Zero litości

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
    Mężczyzna w ciemnym płaszczu z identyfikatorem na szyi stoi obok innego mężczyzny w kurtce na tle stadionowych barierek, w tle rozmazane postacie związane z wydarzeniem sportowym.
    Selekcjoner reprezentacji Liechtensteinu Konrad FunfstuckNICOLAS TUCATAFP
    Piłkarze w czerwonych koszulkach świętują zdobycie gola podczas meczu, otoczeni przez zawodników drużyny przeciwnej w białych i zielonych strojach, dynamiczna atmosfera stadionu w tle.
    Belgia w wielkim stylu awansowała na MŚ 2026NICOLAS TUCATAFP
    Dwóch mężczyzn w garniturach stoi w gabinecie z licznymi flagami w tle, jeden z nich trzyma trofeum Mistrzostw Świata w piłce nożnej, drugi gestykuluje podczas rozmowy.
    Donald Trump i Gianni InfantinoANDREW CABALLERO-REYNOLDSAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja