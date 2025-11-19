0:31, kompromitacja europejskiej reprezentacji. Druga taka sytuacja w historii

Eliminacje do mistrzostw świata, które w 2026 roku odbędą się w USA, Kanadzie oraz Meksyku w strefie europejskiej w zasadzie się zakończyły. W marcu rozegrane zostaną jeszcze baraże, w których 16 drużyn zawalczy o pozostałe cztery przepustki na przyszłoroczny mundial.

We wtorek rozegrano ostatnie grupowe mecze eliminacji do mundialu w strefie UEFA. Pewne awansu na najważniejszą imprezę czterolecia jest dwanaście reprezentacji. Do tego grona należą: Anglia, Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szkocja oraz Szwajcaria.

Prowadzona przez Jana Urbana reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w tabeli grupy G i w czwartek pozna swoich rywali w dwurundowych barażach, które zaplanowano na końcówkę marca. "Biało-czerwoni" ostatecznie znaleźli się w drugim koszyku. W półfinale zmierzą się z kimś z grona: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. W ewentualnym finale na Polaków czekać już mogą Duńczycy, Włosi, Turcy lub Ukraińcy.

Anglia i Norwegia najlepsi w Europie. Ich dorobek robi wrażenie

Biorąc pod uwagę wszystkie grupy europejskich eliminacji z łatwością możemy wyszczególnić dwie reprezentacje, które absolutnie zdominowały swoich przeciwników. Anglia oraz Norwegia jako jedyne z grona wszystkich zespołów wygrały wszystkie rozegrane spotkania, gromadząc tym samym po 24 punkty.

Imponują również ich bilanse bramkowe - Anglicy strzelili 22 gole i nie stracili ani jednego. Norwegowie z kolei zanotowali szalone 37 trafień, na co złożyły się m.in. wygrane 11:1 z Mołdawią, 5:0 z Izraelem czy 4:1 z Estonią oraz Włochami.

Królem strzelców europejskich eliminacji został Erling Haaland - strzelec 16 bramek. Napastnik Manchesteru City zdominował rywalizację, kolejni w klasyfikacji snajperzy zanotowali "zalewie" po osiem goli. Najlepszym strzelcem w polskiej kadrze był rzecz jasna Robert Lewandowski. Kapitan "biało-czerwonych" strzelił cztery gole.

Kompromitujący bilans Liechtensteinu. Ta klęska zapisała się na kartach historii

Na drugim biegunie znajdują się najsłabsze drużyny w rywalizacji. Zerowy dorobek punktowy na zakończenie rywalizacji miały cztery kadry: Gibraltar, Luksemburg, Liechtenstein oraz San Marino. Najwięcej bramek z tego grona, bo aż 38 straciło San Marino. Zajmujący się statystykami piłkarskimi Cezary Kawecki zwrócił uwagę na dorobek Liechtensteinu, który okazuje się być jednym z najgorszych w historii.

Liechtenstein jako jedyna europejska drużyna eliminację do mistrzostw świata zakończyła bez strzelonego gola. Taka rzecz wydarzyła się dopiero po raz siódmy w historii, od momentu jak istnieje UEFA. Po raz ostatni miało to miejsce w 2014 roku, wówczas Andora straciła aż 30 bramek mierząc się m.in. z Holendrami, Rumunami, Węgrami czy Turkami.

Liechtenstein kończąc eliminację bilansem 0:31 w ośmiu meczach stał się drugą najgorszą reprezentacją w historii, jeżeli weźmiemy te z zerowym dorobkiem strzelonych goli. Gorszy wynik od nich osiągnęło jedynie San Marino, które w eliminacjach do mistrzostw świata 1998 we Francji zakończyła z bilansem 42 straconych goli. Ich największą porażką było wówczas 0:7 z Turcją w Stambule.

Liechtenstein najbardziej dotkliwe porażki odnosił z Belgami. We wrześniu na własnym terenie przegrali 0:6, a we wtorek w Liege ulegli faworytowi aż 0:7. Ponadto Liechtenstein uległ 0:5 Macedonii Północnej oraz 0:4 Kazachstanowi. Najbliżej korzystnego rezultatu "kopciuszek" był w domowym starciu z Walią, które przegrali 0:1 po golu Jordana Jamesa z 61. minuty.

Selekcjoner reprezentacji Liechtensteinu Konrad Funfstuck NICOLAS TUCAT AFP

Belgia w wielkim stylu awansowała na MŚ 2026 NICOLAS TUCAT AFP

Donald Trump i Gianni Infantino ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP