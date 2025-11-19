Trafili do koszyka Polaków. Kapitan bez opaski, zespół bez premii. Zero litości
Po zakończeniu grupowej fazy eliminacji MŚ 2026 trwają bezkompromisowe rozliczenia w reprezentacji Czech. Nasi południowi sąsiedzi w poniedziałek rozgromili u siebie Gibraltar 6:0 i czekają na czwartkowe losowanie baraży. Piłkarze kadry obejrzą je w podłych nastrojach. Czeska federacja odebrała właśnie zawodnikom premie, a kapitan zespołu został pozbawiony opaski. Wydano w tej sprawie oficjalny komunikat.
Udział w fazie barażowej Czesi mieli zapewniony już przed ostatnią kolejką gier grupowych. Do domowej potyczki z Gibraltarem podeszli jednak z należytym nastawieniem mentalnym. Rozgromili outsidera 6:0.
Mecz rozgrywany w Ołomuńcu ma jednak swój niewesoły epilog. Czeska federacja nie przekaże zawodnikom przewidzianych premii, a kapitan Tomasz Souczek został pozbawiony opaski. To pokłosie wydarzeń, jakie miały miejsce po końcowym gwizdku.
Czescy kadrowicze surowo ukarani przez federację. Polacy nie popełnili takiego błędu w Ta Qali
Reprezentanci Czech byli bezpardonowo krytykowani przez fanów po niedawnej porażce z Wyspami Owczymi (1:2) na wyjeździe. Wzięli sobie nieprzychylne recenzje do serca na tyle mocno, że po meczu z Gibraltarem nie podeszli do trybun podziękować kibicom za obecność i doping. Krajowy związek nie zamierza tolerować takiego zachowania.
"Kibice mają pełne prawo wyrazić swój sprzeciw wobec niezadowalającej gry w ostatnich meczach. Reakcja zawodników powinna być wręcz przeciwna. Powinni byli podziękować aktywnym kibicom" - czytamy w oficjalnym komunikacie federacji.
Pieniądze przeznaczone na premie będą przekazane na cele charytatywne. Nowy kapitan kadry zostanie wybrany prawdopodobnie dopiero przed marcowymi barażami. Czesi nie zagrają w nich przeciwko Polakom, również losowani są z drugiego koszyka.
W poniedziałek grupową fazę kwalifikacji kończyli także "Biało-Czerwoni". Po prawdziwym thrillerze pokonali 3:2 Maltę na jej terenie. Nie zapomnieli o kibicach reprezentacji. Po zakończeniu potyczki odziękowali im za przylot na wyspę i wspólnie odśpiewali z nimi patriotyczną pieśń. Szerzej na ten temat piszemy TUTAJ.
Losowanie par barażowych odbędzie się w czwartek w Zurychu. Początek - godz. 13:00. Relacja live z tego wydarzenia w sportowym serwisie Interii.