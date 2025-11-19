Ryan Wedding przed laty był znany głównie z występów na arenach sportowych. Urodzony w Thuder Bay Kanadyjczyk był snowboardzistą. Do jego pierwszych znaczących dokonań sportowych należą brązowy i srebrny medal mistrzostw świata juniorów. W 2002 Wedding znalazł się w kadrze Kanady na Igrzyska Olimpijskie, które odbyły się wówczas w Salt Lake City. W USA Wedding furory nie zrobił - w snowboardowym gigancie równoległym uplasował się dopiero na 24. lokacie.

Krótko po tym występie Wedding zrezygnował z kariery sportowej, a wkrótce cały świat dowiedział się o jego nowym pomyśle na życie. Były olimpijczyk zaczął pojawiać się w mediach w związku ze swoją działalnością przestępczą, a konkretniej skupił się na przemycie i handlu narkotykami.

Były olimpijczyk został baronem narkotykowym. Rząd USA zarzuca mu zabójstwo

W 2010 roku Wedding został skazany na cztery lata więzienia za próbę zakupu narkotyków od osoby, która okazała się być agentem amerykańskiego rządu. W kolejnych latach lista zarzutów skierowanych wobec byłego sportowca znacznie się wydłużyła. Amerykańskie władze zarzucały mu zarządzanie międzynarodową zorganizowaną grupą przestępczą zajmującej się handlowaniem kokainą. Weddingowi zarzucano również udział w trzech morderstwach oraz jednej próbie pozbawienia życia.

Amerykanom nie udało się schwytać byłego snowboardzisty, który według wielu informacji miał zbiec do Meksyku. Z tego tytułu został on wpisany na listę "10 Najbardziej Poszukiwanych Zbiegów" zestawioną przez FBI. Departament Stanu USA oferował do 10 milionów dolarów za wszelkie informacje mające umożliwić schwytanie Weddinga. Cytowany przez "The Guardian" dyrektor FBI Kash Patel porównał Weddinga do współczesnej wersji Pablo Escobara oraz El Chapo Guzmana.

Wspomniany wyżej portal ujawnił nowe informacje na temat Weddinga. Jak poinformowała Prokurato Generalna USA Pam Bondi były sportowiec został oskarżony o ściganie w Kolumbii jednego ze świadków w toczącym się przeciw niemu postępowaniu sądowemu. Ten został zamordowany w styczniu ubiegłego roku w Medellin, zanim zdążył złożyć zeznania w sprawie.

Ujawniono również informację o aresztowaniu prawnika Deepaka Paradkara, który miał bezpośrednio doradzić Weddingowi zamordowanie świadka. Jego zniknięcie miało spowodować umorzenie niekorzystnego dla byłego sportowca postępowania, które mogło spowodować ekstradycję do USA.

Były olimpijczyk Ryan Wedding jest poszukiwany przez amerykański rząd m.in. za handel narkotykami oraz morderstwo Zdjęcie: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP