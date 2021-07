Przygoda Petera Hyballi z Wisłą Kraków była krótka i burzliwa. Ostatecznie Niemiec został zwolniony zaledwie kolejkę przed końcem sezonu, a o jego konfliktach z piłkarzami było bardzo głośno.



Jednym z piłkarzy, którzy już w czasie jego kadencji nie gryźli się w język, był Vullnet Basha. Albańczyk w tym czasie był głównie kontuzjowany i nie mógł występować na boisku.



W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Basha opowiedział o niektórych sytuacjach związanych z Hyballą. Jego zdaniem Niemiec zaczął tracić szatnię po meczu z Piastem Gliwice, w którym Wisła przeszła ze stanu 3-0 na 3-4.



Basha: Hyballa powiedział młodemu graczowi, że jest gów***ym piłkarzem

- Na następny dzień po tym spotkaniu Peter Hyballa podszedł do Michała Maka oraz Davida Niepsuja i powiedział, że mają 10 minut, aby zabrać swoje rzeczy i opuścić szatnię na stałe. Jednocześnie ciągle zaznaczał, że "może jest dla nich za dobrym trenerem". Wtedy zrozumieliśmy, że jest z nim coś nie tak - powiedział Basha.

Basha zdradził też, jak Hyballa odnosił się do młodych piłkarzy, których wprowadzał do pierwszej drużyny.



- Trener podszedł do jednego z młodych zawodników Wisły i w obecności drużyny obwieścił, że jest gów***ym piłkarzem i tylko dlatego gra w polskiej lidze, bo jest na boisku zarezerwowane jedno miejsce dla młodzieżowca - wspomina Basha.



Albański pomocnik, który dziś jest piłkarzem greckiego Ionikosu Nikeas, został też zapytany o sytuację z Timem Hallem, który został zwolniony z Wisły już po kilku dniach. Stanowczo zdementował jednak, by luksemburski piłkarz wymiotował w czasie treningów.

Zdjęcie Vullnet Basha / materiały prasowe

