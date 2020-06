W niedzielę o godzinie 18 Wisła Kraków zmierzy się z Arką Gdynia w bardzo ważnym meczu w kontekście walki o utrzymanie. "Biała Gwiazda" ma sześć punktów przewagi nad niedzielnym rywalem. Może ją powiększyć, bowiem do kadry meczowej wróci dwóch napastników.

Dobrą informacją dla Wisły Kraków jest powrót napastników - Alona Turgemana oraz Aleksandra Buksy. Dotychczas trener Artur Skowronek rotował na tej pozycji, wystawiając tam Rafała Boguskiego oraz Lubomira Tuptę, gdy kontuzji nabawił się także Paweł Brożek. Momentami w roli najwyżej ustawionego zawodnika był nawet Jakub Błaszczykowski.

Po kontuzji do kadry meczowej wróci także Damian Pawłowski, młodzieżowiec, grający jako środkowy pomocnik.

- Cała trójka jest brana pod uwagę do meczu w Gdyni. Wszystko po treningu wyrównawczym jest w porządku i są gotowi do ciężki pracy w Gdyni - zapowiedział na konferencji prasowej trener Artur Skowronek.



Niepewny jest występ za to Łukasza Burligi, który w meczu z Rakowem opuścił boisko.

- Zobaczymy, co z Łukaszem Burligą, bo jego zmiana była podyktowana urazem - ujawnił trener "Białej Gwiazdy".