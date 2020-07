W Wiśle Kraków doszło już do pierwszych ruchów transferowych. Na tym nie koniec. Klub szuka m.in. następcy Vukana Savicevicia, którym ma być Stefan Savić.

Savicević odszedł do Samsunsporu, który w minionym sezonie wywalczył awans do drugiej ligi tureckiej. Wisła dostała za swojego piłkarza ok. 400 tysięcy euro.

"Biała Gwiazda" zamierza też wzmocnić drużynę, aby w kolejnym sezonie walczyć o coś więcej niż tylko o utrzymanie. Do drużyny dołączył już Fatos Beqiraj, ale klub nie rezygnuje ze starań o pozyskanie Alona Turgemana, któremu skończył się okres wypożyczenia i wrócił do Austrii Wiedeń.

Krakowianie szukają też następcy Savicevicia. Ma nim być Stefan Savić. Austriak od dłuższego czasu jest na celowniku Wisły.

Savić jest czołowym piłkarzem Olimpiji Lublana. W ostatnim sezonie ligi słoweńskiej rozegrał 35 meczów, strzelił sześć goli i miał osiem asyst. Ma bardzo dobre statystyki i stąd zainteresowanie Wisły, która bardzo potrzebuje rozgrywającego.

Kontrakt ze Słoweńcami wygasł mu 30 czerwca.

