Mogło być bardzo nerwowo. Sytuacja Polaków komplikuje się

Drużyny w europejskich pucharach grają nie tylko o awanse i pieniądze dla swoich klubów, ale także o punkty do rankingu krajowego UEFA. Jest on o tyle istotny, że decyduje o tym ile zespołów, w jakich rozgrywkach i na jakim etapie będą miały poszczególne ligi.

W zeszłym sezonie Polacy awansowali do "15" rankingu, szczególnie dzięki dobrym występom Jagiellonii i Legii. Z kolei dzięki awansowi aż czterech naszych drużyn do fazy ligowej Ligi Konferencji mogliśmy mieć nadzieję nawet na pierwszą "10", która daje bezpośredni awans do Ligi Mistrzów.

Na razie Polacy zajmują 12. pozycję i gonienie 11. Greków oraz 10. Czechów niespecjalnie im wychodzi. W poprzedniej kolejce Grekom udało się nawet uciec, a Czesi zdobyli niemal tyle samo punktów. W tej sytuacji nasze kluby w rankingu muszą też patrzeć za siebie, bo tuż za naszymi plecami Duńczycy wyprzedzili już Norwegów, w ostatniej kolejce też lepiej punktując od Polaków.

Na razie przewaga nad Duńczykami jest dość bezpieczna (ok. 2,2 punktu), ale jeszcze większa jest strata do Czechów (2,4).

Na szczęście istnieje duża szansa, że aż trzy polskie kluby będą miały możliwość punktowania także wiosną. Pewny awans mają już Raków i Jagiellonia, a tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności mógłby odebrać promocję Lechowi. Zresztą wyjazdowy mecz mistrzów Polski z Sigmą Ołomuniec będzie najważniejszy dla rankingu, bo przy korzystnym wyniku Polska nadrobi cześć zaległości do Czech.

Kto i o której gra dziś w Lidze Konferencji?

Dziś mecze Alkmaar - Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa - Lincoln, Omonia Nikozja - Raków Częstochowa oraz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Wszystkie spotkania dziś o godz. 21, transmisje w kanałach sportowych Polsatu.

