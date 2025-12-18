Po pięciu kolejkach fazy Ligowej Ligi Konferencji Lech Poznań ma w swoim dorobku siedem punktów i plasuje się na 20. miejscu. To daje poznaniakom awans do 1/16 finału rozgrywek, ale podopieczni Nielsa Frederiksena muszą mieć się na baczności. Z TOP24 mogą ich wypchnąć KuPS, Zrinjski i Breidablik.

Sigma - Lech, czyli mecz o życie. Przegrany może wypaść z TOP24

Przed poznaniakami ostatnie starcie grupowe. Lechici na wyjeździe zmierzą się z Sigmą Ołomuniec, która również będzie walczyć o życie. Czeska drużyna także ma 7 "oczek" i plasuje się dwie pozycje niżej niż Lech. Drużyna z Czech nie jest jednak ostatnio w najlepszej dyspozycji. Przegrała ona bowiem cztery ostatnie spotkania, w tym kilka dni temu ligowe starcie z FC Zlin aż 5:0.

Polskie kluby grały z rywalami z Czech łącznie 66 razy w europejskich rozgrywkach, ale Lech tylko dwukrotnie mierzył się z przeciwnikiem z tego kraju. Było to w sezonie 2010/11. Kolejorz w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów trafił na Spartę Praga. Pierwsze spotkanie odbyło się w stolicy Czech 27 lipca 2010 roku. O wyniku przesądził jeden gol. W 76. minucie lechici nie upilnowali w polu karnym Ericha Brabeca, który pokonał bezradnego Krzysztofa Kotorowskiego. - "Uważam, że w pierwszej połowie zagraliśmy poprawnie i wcale nie uważam, że zagraliśmy bojaźliwie. Przypominam, że to jest dwumecz i wszystko jest do odrobienia w rewanżu" - mówił po meczu trener Jacek Zieliński.

Czeski koszmar Lecha. Trzy czerwone kartki w rewanżu

Tydzień później doszło do rewanżu w stolicy Wielkopolski. Poznaniacy ruszyli na rywali z dużym animuszem. Już w 4. minucie piłka po dośrodkowaniu Siergieja Kriwca odbiła się od słupka. Czesi jednak dobrze grali w defensywie i większość akcji "kasowali" w zarodku.

W drugiej połowie podopieczni Jacka Zielińskiego nie mieli już nic do stracenia. Tyle, że w 50. minucie arbiter dopatrzył się faulu Bartosza Bosackiego na Vaclavie Kadlecu. Jedenastkę na gola zamienił Jiri Kradlubsky.

Końcówka spotkania była bardzo nerwowa, a sędzia pokazał aż trzy czerwone kartki. W 82. minucie po brutalnym zagraniu jednego z prażan doszło do przepychanki pomiędzy zawodnikami. Sędzia postanowił wyrzucić z boiska Matejovskyego i nie uczestniczącego w całym zajściu Bosackiego. Chwilę później z czerwoną kartą do szatni zszedł także Libor Sionko, który brutalnie sfaulował Seweryna Gancarczyka. Warto zaznaczyć, że czerwona kartka dla Bosackiego została po kilku dniach anulowana.

Wynik spotkania nie zmienił się już do ostatniego gwizdka sędziego. Tym samym Lech pożegnał się z walką o Ligę Mistrzów. - "Niestety po raz kolejny przegrywamy 0:1. Chyba jest to jakieś fatum. Nie potrafimy strzelać bramek i musimy się szybko zastanowić, co z tym fantem zrobić. Z całym szacunkiem dla Sparty, ale był to zespół do przejścia" - podsumował trener Kolejorza.

Kilka miesięcy temu dwumecz ze Spartą Praga wspominał na łamach Interii Marcin Kikut, który był wówczas piłkarzem Lecha. - Z perspektywy wielu lat, myślę, że w dwumeczu ze Spartą Praga zabrakło trochę tej rywalizacji w okresie przygotowawczym. Nie było poszerzonej, równej i mocnej kadry. Brakowało także takiego zarządzania mentalnego. Trener wówczas stawiał na graczy, którzy zdobyli mistrzostwo i było widać taki wewnętrzny podział. Moim zdaniem zabrakło nowego rozdania dla wszystkich. Wówczas wszyscy byliby pobudzeni na te pierwsze mecze - mówił.

