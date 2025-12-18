Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Sigma Ołomuniec - Lech Poznań w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Premium 2, a jego fragmenty będą pokazywane także w ramach transmisji łącznej na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Sigma Ołomuniec - Lech Poznań. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [NA ŻYWO, PROGRAM TV]

W poprzednim tygodniu Lech Poznań przedłużył swoją passę meczów bez porażki, która trwa już od sześciu spotkań. Mistrz Polski zremisował 1:1 z FSV Mainz w meczu 5. kolejki Ligi Konferencji. "Kolejorz" wciąż ma szansę na awans do fazy pucharowej rozgrywek i wszystko jest w jego rękach. Jeśli wygra, wówczas nie będzie musiał liczyć na korzystne wyniki w pozostałych starciach.

W decydującym dla swojego losu spotkaniu Lech zagra na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec. Czeski zespół jest w bardzo podobniej sytuacji, co mistrz Polski. Na koncie także ma siedem punktów, dlatego też bezpośrednio walczy o awans do fazy pucharowej LK. Tyle że patrząc na ostatnie wyniki Sigmy, można powiedzieć, iż jej zespół znajduje się w kryzysie. Piłkarze z Ołomuńca przegrali cztery ostatnie mecze z rzędu, w tym jeden z Lincoln Red Imps 1:2 na Gibraltarze, czyli dokładnie w takim samym rezultacie jak kilka tygodni wcześniej Lech.

"Duma Wielkopolski" musi zatem wykorzystać słabość rywala, jeśli chce grać w Europie na wiosnę. W tym sezonie już jeden polski zespół mierzył się z Sigmą w Ołomuńcu, a był nim Raków Częstochowa. W spotkaniu 2. kolejki "Medaliki" zremisowały 1:1, a wówczas Czesi przechodzili dość dobry okres, dlatego ich "zadyszka", a także wcześniejszy wynik Rakowa są optymistycznym prognostykiem dla Lecha przed dzisiejszą konfrontacją.

Mikael Ishak, Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Piłkarze Sigmy Ołomuniec przed meczem z Fiorentiną w Lidze Konferencji 2025/2026 ANDREA MARTINI AFP