AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Jagiellonia Białystok w 6. kolejce Ligi Konferencji zagra na wyjeździe z AZ Alkmaar. Dla "Dumy Podlasia" stawką tego spotkania jest awans do fazy pucharowej rozgrywek. O której godzinie gra Jagiellonia w Lidze Konferencji dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok? Piłka nożna. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piłkarze w żółto-czerwonych strojach drużyny Jagiellonia Białystok podczas meczu, główny zawodnik kontroluje piłkę na zielonej murawie, a za nim podąża drugi gracz drużyny.
Jagiellonia Białystok czeka na zwycięstwo już od pięciu spotkańKAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORTNewspix.pl

Mecz AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Extra 1, a jego fragmenty będą pokazywane również w ramach transmisji łącznej na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. Liga Konferencji. Gdzie i o której obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Jagiellonia Białystok znów rozczarowała w miniony weekend. Piłkarze Adriana Siemieńca rozegrali zaległy mecz 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin, który zremisowali. Było to już piąte spotkanie z rzędu bez zwycięstwa. Na dodatek "Jaga" doznała aż trzech porażek w owych pięciu występach. Najwyraźniej drużyna z Podlasia potrzebuje oddechu po trudniej jesieni, ale przed nią jeszcze ostatnie i to bardzo wymagające wyzwanie.

Dzisiaj Jagiellonia zagra na wyjeździe z AZ Alkmaar w ostatnim spotkaniu fazy ligowej Ligi Konferencji. Drużyna z Holandii w pięciu występach w tegorocznej LK zgromadziła ledwie o jeden punkt więcej od "Jagi". W ostatnim czasie również nie prezentuje się najlepiej, bowiem nie wygrała w czterech ostatnich kolejkach Eredivisie, notując remis i aż trzy porażki.

Mimo to AZ będzie wyraźnym faworytem tej konfrontacji, tym bardziej że wygrał oba mecze domowe w LK nie tracąc przy tym ani jednego gola. Piłkarze z Alkmaar są już pewni awansu do fazy pucharowej rozgrywek, "Jaga" natomiast musi ten awans potwierdzić, jeśli nie chce oglądać się na inne zespoły. Z kolei ewentualna niespodzianka mogłaby sprawić, że Białostoczanie awansowaliby bezpośrednie do 1/8 finału, ale do tego potrzeba też, aby rywale "zagrali dla nich".

Mecz AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Extra 1, a jego fragmenty będą pokazywane również w ramach transmisji łącznej na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Afimico Pululu
Afimico PululuDeposit/East NewsEast News
Dwóch piłkarzy w żółto-czerwonych strojach walczy o piłkę z zawodnikiem w niebieskiej koszulce. Akcja odbywa się na boisku podczas meczu, w tle widoczni są inni uczestnicy gry oraz fragmenty trybun.
Strasbourg podzielił się punktami z Jagiellonią w drugiej kolejce Ligi KonferencjiFREDERICK FLORINAFP

