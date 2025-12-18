AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok. O której i gdzie obejrzeć? [NA ŻYWO, TV]

Mecz AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Transmisję na żywo z tego spotkania w całości będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport Extra 1, a jego fragmenty będą pokazywane również w ramach transmisji łącznej na kanałach Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok znów rozczarowała w miniony weekend. Piłkarze Adriana Siemieńca rozegrali zaległy mecz 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Motorem Lublin, który zremisowali. Było to już piąte spotkanie z rzędu bez zwycięstwa. Na dodatek "Jaga" doznała aż trzech porażek w owych pięciu występach. Najwyraźniej drużyna z Podlasia potrzebuje oddechu po trudniej jesieni, ale przed nią jeszcze ostatnie i to bardzo wymagające wyzwanie.

Dzisiaj Jagiellonia zagra na wyjeździe z AZ Alkmaar w ostatnim spotkaniu fazy ligowej Ligi Konferencji. Drużyna z Holandii w pięciu występach w tegorocznej LK zgromadziła ledwie o jeden punkt więcej od "Jagi". W ostatnim czasie również nie prezentuje się najlepiej, bowiem nie wygrała w czterech ostatnich kolejkach Eredivisie, notując remis i aż trzy porażki.

Mimo to AZ będzie wyraźnym faworytem tej konfrontacji, tym bardziej że wygrał oba mecze domowe w LK nie tracąc przy tym ani jednego gola. Piłkarze z Alkmaar są już pewni awansu do fazy pucharowej rozgrywek, "Jaga" natomiast musi ten awans potwierdzić, jeśli nie chce oglądać się na inne zespoły. Z kolei ewentualna niespodzianka mogłaby sprawić, że Białostoczanie awansowaliby bezpośrednie do 1/8 finału, ale do tego potrzeba też, aby rywale "zagrali dla nich".

