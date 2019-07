Rafał Pietrzak znalazł nowy klub. Były obrońca Wisły Kraków został piłkarzem belgijskiego Royal Excel Mouscron.

Pietrzak związał się z nowym klubem trzyletnią umową. Royal Excel Mouscron poprzedni sezon belgijskiej ekstraklasy zakończył na 10. miejscu, potem nieskutecznie walczył o prawo gry w eliminacjach Ligi Europy.

27-letni lewy obrońca ostatni sezon spędził w Wiśle Kraków. Przed rokiem wrócił pod Wawel z wypożyczenia do Zagłębia Lubin. Miał za sobą poważną kontuzję - zerwane ścięgno Achillesa.



W drużynie Macieja Stolarczyka osiągnął jednak wysoką formę. Wystąpił w 35 meczach Ekstraklasy, strzelając w nich trzy gole. Zwrócił na siebie uwagę Jerzego Brzęczka - selekcjoner kilka razy powołał go do kadry i dwa razy wypróbował w reprezentacji. Ostatnio Pietrzak nie dostawał jednak zaproszeń na zgrupowania kadry.

Jego kontrakt z Wisłą wygasł 30 czerwca. Pietrzak trenował z "Białą Gwiazdą", ale równocześnie szukał klubu za granicą. W tym tygodniu Wisła oficjalnie poinformowała, że nie uda się je zatrzymać Pietrzaka w drużynie na kolejny sezon. Do Royal Excel Mouscron przeszedł na zasadzie wolnego transferu.



