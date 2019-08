Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków opublikowało na swoim koncie twitterowym sprawozdanie finansowe za lipiec. To był dobry miesiąc dla zrzeszenia kibiców "Białej Gwiazd" - został zamknięty z dodatnim bilansem finansowym, a dodatkowo swoje członkostwo potwierdziło dwóch znanych piłkarzy.

W lipcu do stowarzyszenia Socios Wisła dołączyło 170 nowych członków zwyczajnych oraz 12 członków wspierających, do których zaliczają się osoby niepełnoletnie. Warto zaznaczyć, że wśród nowo przyjętych znalazło się dwóch byłych zawodników "Białej Gwiazdy" - Rafał Pietrzak oraz Marko Kolar. W sierpniu do Socios dołączyli także: Marcelo Guedes oraz Zdenek Ondraszek.

Wpływy Socios Wisła Kraków wyniosły w lipcu 176 520,26 zł, natomiast z konta stowarzyszenia wypłynęło 155 328,27 zł. Główną część tej kwoty stanowi darowizna przekazana dla Wisły Kraków SA (150 000 zł), pozostałe koszta to natomiast między innymi wynagrodzenie Dyrektora Biura Socios, opłaty skarbowe, inne wydatki biurowe oraz księgowość.



Jak czytamy w opublikowanym raporcie, na rachunkach bankowych Socios, w dniu 31 lipca 2019 roku, znajdowało się 568 806,83 zł, plus 6 334,81 zł wpłat z PayPal, które jeszcze nie zostały zaksięgowane.



Pełny raport został zamieszczony w tweecie opublikowanym przez Socios.



