Kontrakt bramkarza Mateusza Lisa z Wisłą Kraków został przedłużony do 30 czerwca 2022 roku. Z klubem żegna się natomiast Grzegorz Mokry, który pełnił funkcję asystenta w sztabie szkoleniowym.

Wisła poinformowała, że kontrakt Lisa został prolongowany do 30 czerwca 2022 roku po aktywowaniu klauzuli zawartej w dotychczasowej umowie 23-latka. Bramkarz trafił do ekipy "Białej Gwiazdy" w 2018 roku.

W barwach krakowskiego klubu rozegrał dotąd 54 spotkania, 12 razy zachowując czyste konto.

Trener Grzegorz Mokry - który rozpoczął pracę w Wiśle 21 lipca 2020 roku - rozwiązał natomiast kontrakt za porozumieniem stron.

35-latek początkowo pełnił funkcję asystenta Artura Skowronka, a po jego zwolnieniu tymczasowo objął pieczę nad drużyną, do spółki z Kazimierzem Kmiecikiem.

Obecnie szkoleniowcem "Białej Gwiazdy" jest 45-letni Niemiec Peter Hyballa.

Wisła zajmuje 12. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy, mając na koncie 14 punktów.

