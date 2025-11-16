Miniony sezon dla Aryny Sabalenki był pełen emocji i intensywnej walki na kortach całego świata. Białorusinka odpierała ataki walczącej o powrót na szczyt Igi Świątek, a przy okazji sięgnęła po kolejne wielkoszlemowe trofeum - wygrała US Open, obraniając przy okazji wywalczony przed rokiem tytuł. Sabalenka udowodniła, że jest nie tylko siłą, z którą trzeba się liczyć na korcie, ale również zawodniczką konsekwentnie pracującą nad poprawą swojego tenisowego rzemiosła.

Zwieńczeniem rewelacyjnego sezonu był występ w prestiżowych WTA Finals. Choć turniej ten miał być okazją do pokazania najwyższej klasy i zdobycia kolejnego tytułu, białoruska tenisistka ostatecznie uległa Jelenie Rybakinie w finale. Mimo przegranej Sabalenka nie miała zamiaru rozpaczać - spakowała walizki i wraz z ukochanym poleciała na upragniony urlop.

Aryna Sabalenka w oceanie z rekinami. Zaszalała na Malediwach

Nie czekając długo po finale, Sabalenka wsiadła w samolot i wylądowała na Malediwach, gdzie spędza wymarzony urlop razem ze swoim partnerem Georgiosem Frangulisem. Na Instagramie pokazała kolejne chwile z ich życia w luksusowym kurorcie - od wschodów i zachodów słońca, przez błękitną wodę i pyszne jedzenie, po niesamowite przygody w oceanie.

W ostatnim wpisie tenisistka podzieliła się nagraniem z nurkowania z rekinami, które odbywało się bez specjalnej klatki. Choć może wydawać się to ryzykowne, Malediwy są domem dla łagodnych gatunków rekinów, w tym rafowych i wielorybich, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi. "Kolejny dzień z życia" - napisała w opisie nagrania opublikowanego na Instagramie.

Podczas gdy Aryna Sabalenka ładuje baterie na Malediwach, Iga Świątek wciąż nie zakończyła rywalizacji na ten sezon. Polka wraz z kadrą narodową bierze udział w turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup. Panie w Gorzowie Wielkopolskim pokonały drużynę z Nowej Zelandii 3:0. W niedzielę Polki zmierzą się z Rumunkami. Niedzielną konfrontację wraz z przedmeczowym studiem od godziny 14:30 oglądać można w Polsacie Sport 2.

