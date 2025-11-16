Chociaż Robert Lewandowski do Nowego Jorku tuż przed zgrupowaniem kadry udał się z wyjątkową i symboliczną misją, został przez niektórych ekspertów mocno skrytykowany. A wszystko w związku z tym, że dołączył później do kolegów z reprezentacji na zgrupowaniu. W Nowym Jorku kapitan Biało-Czerwonych rozświetlił Empire State Building w naszych narodowych barwach, uczestnicząc w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

"Lewy" w związku z tym znalazł się w centrum burzy - mocno skrytykował go chociażby Jacek Laskowski. Na szczęście jego "chwilowy brak" nie wpłynął negatywnie na postawę Polaków w rywalizacji z Holandią. Dość powiedzieć, że zaprezentowali się oni lepiej niż w Rotterdamie i kolejny raz urwali punkty "Oranje".

Krychowiak wziął udział w bitwie freestylowej. Na scenie nawiązał do Lewandowskiego

Na dwa dni przed rywalizacją z Maltą głośno zrobiło się za to o Grzegorzu Krychowiaku. Po zakończeniu kariery były zawodnik PSG, czy Sevilli nie próżnuje i można powiedzieć, że szuka kolejnych pasji i szlifuje różne talenty. Jeden z nich nieoczekiwanie zaprezentował w trakcie "Wielkiej Bitwy Wolnostylowej".

W sobotę w Warszawie odbyła się 19. już edycja najbardziej prestiżowej bitwy freestylowej, a na scenie w pewnym momencie nieoczekiwanie pojawił się właśnie Krychowiak. Dość powiedzieć, że jego umiejętności rymowania wersów i "rzucania punchelineów" wprawiły publiczność w szok.

Były reprezentant Polski na scenie zmierzył się z jedną z absolutnych legend polskiego freestyle'u - Filipem "Filipkiem" Marcinkiem. Tematyka jego wersów oscylowała głównie wokół piłki nożnej. Pojawiło się także zabawne nawiązanie do konfliktu na linii Robert Lewandowski - Michał Probierz.

Chcesz się przebić? Skończysz jeszcze gorzej niż Michał Probierz z Lewym

Rozwiń

W komentarzach fani zachwycali się występem Krychowiaka, który bez żadnych oznak stresu freestylował przed setkami wymagających względem autentyczności i humoru przekazu widzów. Niektórzy zauważali, że prawdopodobnie miał on wcześniej przygotowany cały tekst, co jest sprzeczne z ideą freestyle'u, jednak mimo to zasłużył na wyrazy uznania.

Gruzja - Hiszpania. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Robert Lewandowski Foto Olimpik AFP

Grzegorz Krychowiak RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT AFP

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News