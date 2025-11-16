Polska ma nowego mistrza. Fenomenalny występ "Księcia z Radomia"

Walka Adama Soldajewa z Patrykiem Kaczmarczykiem była jednym z najbardziej wyczekiwanych pojedynków na gali XTB KSW 112 i jednocześnie kluczowym starciem dla układu całej kategorii piórkowej. Dwóch zawodników z absolutnej czołówki, dwóch skrajnie różnych stylowo fighterów i jeden cel: tymczasowy pas, który otwiera drogę do pełnego mistrzostwa po powrocie kontuzjowanego czempiona. Już na papierze pojedynek miał wszystkie elementy, by stać się jedną z najważniejszych walk w ostatnich miesiącach.

Dla Kaczmarczyka był to kolejny krok w stronę ugruntowania swojej pozycji jako jednego z najbardziej eksplozywnych i widowiskowych zawodników KSW. Radomianin regularnie podnosi poprzeczkę, a jego ostatnie występy tylko zwiększyły oczekiwania wobec tego, co pokaże w starciu o najwyższą stawkę.

Po drugiej stronie stanął jednak rywal, który od dawna uchodzi za jeden z największych talentów w organizacji. Adam Soldajew wchodził do tej walki z serią mocnych występów i opinią zawodnika, który nie tylko potrafi skończyć rywala przed czasem, ale też prezentuje taktyczną dojrzałość rzadko spotykaną u zawodników w jego wieku.

Pojedynek ten miał więc wymiar większy niż tylko walka o pas tymczasowy. To była rywalizacja o status lidera dywizji i o to, kto po zakończeniu gali będzie mógł mówić o sobie jako przyszły pełnoprawny mistrz. Oczekiwania były ogromne, napięcie rosło z każdą godziną, a zestawienie Soldajew - Kaczmarczyk stało się naturalnym punktem centralnym całej gali.

XTB KSW 112: KSW ma nowego mistrza. Patryk Kaczmarczyk z pasem

Koniec końców panowie znaleźli się w klatce i wywiązała się bardzo mocna i wyrównana "bitka". Minimalnie lepiej prezentował się "Książę Radomia". Na palcu Soldajewa pojawiło się dość groźne rozcięcie, ale ostatecznie przetrwał pierwszą rundę i wyszedł do drugiej. Chwilę po kolejnym gongu bardzo mocno trafił Kaczmarczyk i wywiązała się spora awantura. Pochodzący z Czeczenii zawodnik był w wielkich tarapatach, ale starał się bronić do ostatniej chwili. Wybrnął z tego dość mocno i przyszedł czas na trzecią odsłonę.

Od 15 minuty tempo pojedynku trochę spadło, widać było, że obaj w pierwszych trzech rundach dali z siebie dużo sił. Można było zobaczyć już mniej wymian stójkowych, za to więcej zapasów i klinczu.

Ostatecznie przyszedł czas na piąte, finałowe starcie. I od razu na początku ponownie mocno trafił Kaczmarczyk, a Soldajew wyraźnie zatańczył, ale ciągle pozostawał w pojedynku. Rywalizacja przeniosła się do parteru, w którym to Radomianin był za plecami. Próbował obijać przeciwnika oraz szukał możliwego poddania. U Soldajewa widać było za to ogromny problem z palcem, wykrzywiał się w nienaturalny sposób, a ten broniąc się przed poddaniem jeszcze próbował go nastawić. W tym czasie "Książę Radomia" dopiął swego i skończył bój przed czasem.

Patryk Kaczmarczyk wywalczył w ten sposób tymczasowy pas wagi piórkowej KSW, której prawowitym czempionem jest Salahdine Parnasse. - Jestem ja, potem długo, długo nic - krzyczał rozemocjonowany radomianin sekundy po zwycięstwie.

