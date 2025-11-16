O której gra Iga Świątek? Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup [TV, NA ŻYWO]
Iga Świątek wraz z reprezentacją Polski zagra dzisiaj przeciwko Rumunii w ramach rozgrywek Billie Jean King Cup. Dla naszej najlepszej tenisistki będzie to ostatni występ w tym sezonie. O której gra Iga Świątek? Gdzie obejrzeć mecz Polska - Rumunia? Billie Jean King Cup. Tenis. Transmisja na żywo, stream, program tv. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Polska - Rumunia z udziałem Igi Świątek w ramach Billie Jean King Cup rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Reprezentacja Polski w tenisie kobiet rozegra dzisiaj drugie spotkanie w ramach Billie Jean King Cup podczas turnieju w Gorzowie Wielkopolskim. W piątek nasz zespół z Igą Świątek na czele zmierzył się z Nową Zelandią.
Biało-Czerwone zwyciężyły bardzo pewnie, bo 3:0. Najpierw Katarzyna Kawa pokonała Vivian Yang 6:4, 6:4, a później Iga Świątek Elyse Tse 6:0, 6:1. Mecz został zatem rozstrzygnięty już po dwóch pojedynkach, ale mimo to zgodnie z zasadami rozegrany został jeszcze debel. W nim Linda Klimovicova i Martyna Kubka wygrały z duetem Jade Otway/Erin Routliffe 6:2, 6:2.
Dzisiaj nasze tenisistki zagrają z Rumunkami. Stawką tego spotkania jest awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen. Wywalczy go tylko najlepszy zespół w grupie gorzowskiego turnieju.
Harmonogram spotkania Polska - Rumunia:
- 15:00 Pierwszy mecz singlowy
- 17:30 Drugi mecz singlowy
- 19:00 Debel
