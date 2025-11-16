O której gra Iga Świątek? Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup [TV, NA ŻYWO]

Mecz Polska - Rumunia z udziałem Igi Świątek w ramach Billie Jean King Cup rozpocznie się dzisiaj o godzinie 15:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Iga Świątek: Przy takiej atmosferze gra się wspaniale. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Polska - Rumunia. O której godzinie gra Iga Świątek w Billie Jean King Cup? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski w tenisie kobiet rozegra dzisiaj drugie spotkanie w ramach Billie Jean King Cup podczas turnieju w Gorzowie Wielkopolskim. W piątek nasz zespół z Igą Świątek na czele zmierzył się z Nową Zelandią.

Biało-Czerwone zwyciężyły bardzo pewnie, bo 3:0. Najpierw Katarzyna Kawa pokonała Vivian Yang 6:4, 6:4, a później Iga Świątek Elyse Tse 6:0, 6:1. Mecz został zatem rozstrzygnięty już po dwóch pojedynkach, ale mimo to zgodnie z zasadami rozegrany został jeszcze debel. W nim Linda Klimovicova i Martyna Kubka wygrały z duetem Jade Otway/Erin Routliffe 6:2, 6:2.

Dzisiaj nasze tenisistki zagrają z Rumunkami. Stawką tego spotkania jest awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026 w Shenzhen. Wywalczy go tylko najlepszy zespół w grupie gorzowskiego turnieju.

Harmonogram spotkania Polska - Rumunia:

15:00 Pierwszy mecz singlowy

17:30 Drugi mecz singlowy

19:00 Debel

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport 2. Dostępny będzie także stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Katarzyna Kawa w trakcie turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim Lech Muszyński PAP

Linda Klimovicova i Martyna Kubka w meczu Billie Jean King Cup Lech Muszyński PAP