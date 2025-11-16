Brutalne faule w el. MŚ. Czerwona kartka za "cios karate". Sędzia nie miał wątpliwości [WIDEO]
W trakcie piątkowych spotkań eliminacji Mistrzostw Świata 2026 sędziowie kilkakrotnie sięgali po czerwone kartki. Wykluczenia były efektem zarówno ostrych fauli, jak i nieprzepisowych zachowań, które wpływały na dalszy przebieg rywalizacji. Prezentujemy zestawienie najpoważniejszych przewinień i najbardziej zdecydowanych interwencji sędziowskich z tego dnia.
W meczach el. MŚ 2026 napięcie rosło z każdą minutą, co przełożyło się na ostrzejszą grę i konieczność stanowczych reakcji ze strony sędziów. Czerwone kartki pojawiły się zarówno po spóźnionych wejściach w nogi rywali, jak i po nieodpowiedzialnych zachowaniach poza walką o piłkę. W części sytuacji niezbędna była analiza VAR, która potwierdziła zasadność decyzji.
Czerwoną kartkę otrzymał m.in Denis Draguș za brutalny faul określany przez komentatorów jako "cios karate". Rumun podczas walki o piłkę uderzył rywala nogą, w sposób, który sędzia uznał za niebezpieczny i wykluczył zawodnika z boiska.
Pełne mecze eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 obejrzeć można w kanałach sportowych Polsatu.