- Kuba Błaszczykowski nie kryje, że ma różne opcje, ale również jest zainteresowany powrotem do Wisły. Chciał się przekonać, jaka będzie sytuacja w Wiśle po zmianie właściciela. Spotkał się z nami, zobaczył kilka rzeczy. Jest optymistycznie do tego nastawiony - powiedział Interii p.o. prezesa Wisły Kraków SA Adam Pietrowski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stolarczyk (Wisła): Pies zjadł mi kartkę. Nie mam psa, nie było żadnej kartki. Wideo INTERIA.TV

Inwestorzy, którzy staną się właścicielami Wisły SA, jeśli do 28 grudnia spłacą jej długi na kwotę 12,2 mln zł, nie próżnowali w weekend. Vanna Ly (Alelega), Mats Hartling (Noble Capital Partners) i Adam Pietrowski (p.o. prezesa Wisły SA) spotkali się nie tylko z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowski, ale też z żywą legendą Wisły i reprezentacji Polski - Jakubem Błaszczykowskim. Rozmawiali o jego powrocie do klubu.



Michał Białoński, Interia: Prezydent Majchrowski był optymistą po spotkaniu z inwestorami Wisły.

Reklama

Adam Pietrowski, tymczasowy prezes Wisły SA: - To było pierwsze spotkanie, chcieliśmy się poznać i przedstawić nasze koncepty i projekty. Atmosfera była bardzo miła, my również jesteśmy po spotkaniu optymistami.

Porządkując sprawę gruntów, proszę wyjaśnić, na jakich terenach panowie Vanna Ly i Mats Hartling chcą inwestować?

- Zaszła drobna pomyłka, prezydent pomylił grunty w Myślenicach z obecną bazą treningową, która należy do tego miasta, a nie do Tele-Foniki, która to wydzierżawia. A co do gruntów, to rozmawialiśmy o terenie przy lotnisku, o wielkości 400 hektarów, które są w rękach prywatnych.

A na ziemi przylegającej do stadionu, będącej w rękach Gminy Kraków, co macie w planie zbudować?

- Jest plan, aby powstały garaże podziemne, a nad nimi restauracje i hotel. W pobliżu stadionu one by dobrze prosperowały. Dzięki temu klub by na siebie zarabiał.

A inwestycja w Balicach na czym ma polegać?

- Inwestor pytał się prezydenta, jakie są możliwości inwestowania wokół Krakowa. Pan Majchrowski wymienił kilka opcji, między innymi Balice. To była sondażowa, wstępna rozmowa. Nic konkretnego.

A Myślenice?

- Myślimy o budowie akademii piłkarskiej. Ona na pewno powstanie, ale nie w Myślenicach, bo to za daleko. Najlepiej byłoby znaleźć dla niej lokalizację blisko centrum Krakowa.

Ale Kraków to metropolia, w której centrum grunty są dosyć drogie i przewidziane bardziej pod biznes, hotele, a nie sport.

- Dokładnie, padła propozycja terenów z miejscowości odległej o 15-20 minut drogi od Krakowa. Tam istnieje możliwość wybudowania akademii wyposażonej w osiem boisk. Inwestor chciałby jednak poszukać lokalizacji jeszcze bliższej stadionu. Zatem czekają nas kolejne rozmowy na ten temat, ale podkreślam, inwestycja w akademię to ważny element całej układanki związanej z przejęciem Wisły.

Spore zdziwienie budzi alergia pana Vanna Ly na kamery. Chowa się przed nimi, co rodzi podejrzenia, jakby miał coś do ukrycia.

- Vanna Ly lubi pozostać w cieniu, nie lubi stawać przed kamerami, błyszczeć w mediach. Miał w kontaktach z mediami złe doświadczenia. Dlatego stara się ich unikać. Gdy był we Włoszech, w Genui, to tak samo się zachowywał. Las kamer przeszkadza mu, on tego nie lubi. Woli działać w tle, z dala od kamer, co nie oznacza, że chce coś ukryć.

Ci, którzy badali wątek Genui twierdzą, że pan Ly ostatecznie nie zawarł porozumienia w sprawie przejęcia części portu i zostawił po sobie niezapłacone rachunki hotelowe. Wie pan coś na ten temat?

- Nic mi o tym nie wiadomo.

Co zdziałaliście po spotkaniu u prezydenta Krakowa?

- Byliśmy w klubie, sfinalizowaliśmy tam umowę przejęcia akcji Wisły SA. A później miałem spotkanie z Kubą Błaszczykowskim, a także z szefem skautingu Marcinem Kuźbą. Rozmawialiśmy o planach i o przyszłości. Od nowej rundy ostro działamy.

Co udało się ustalić z Kubą?

- Ogólnie spotkanie było miłe, sympatyczne i wydaje mi się, że owocne, ale to się okaże dopiero w styczniu.

Rozmawialiście o jego powrocie do Wisły?

- Tak, przedstawiliśmy Kubie nasze plany, on powiedział jak sam to widzi. Oczywiście jest możliwość jego powrotu do klubu i gry dla Wisły. Rozmowę z Kubą przeprowadziliśmy w trójkę, z panem Ly i Matsem Hartlingiem.

Czy Kuba potwierdził deklarację złożoną kilka tygodni temu zarządowi Marzeny Sarapaty o zamiarze gry przez pół roku za darmo?

- Takich szczegółów nie omawialiśmy. Rozmawialiśmy tylko ogólnie, o jego powrocie do Krakowa, finansów nie poruszaliśmy. Kuba nie kryje, że ma różne opcje, ale również zainteresowany powrotem do Wisły. Chciał się przekonać, jaka będzie sytuacja w klubie po zmianie właściciela. Spotkał się z nami, zobaczył kilka rzeczy. Jest optymistycznie nastawiony.

Zdjęcie Jakub Błaszczykowski ma wrócić do Wisły już po Nowym Roku. /AFP





Na czym polegało przejęcie akcji, które nastąpiło przed przelewem 12,2 mln zł?

- Umowa od początku przewidywała, że spłata wszystkich długów licencyjnych nastąpi do 28 grudnia. Tym przelewem zamkniemy 2018 rok. Umowa przewidywała, że najpierw udziały przechodzą na inwestorów, a później następuje zapłata. To zostało zrealizowane.

Pan jest obecnie prezesem Wisły?

- Tak, ale tylko tymczasowo.

A kto będzie na stałe szefem klubu?

- Jeszcze nie jesteśmy tego pewni. Są za nami rozmowy w tej sprawie.

Co ustaliliście z Marcinem Kuźbą?

- Rozmawialiśmy z nim o transferach, jakie przeprowadzimy w oknie zimowym. Odbyłem kolejną serię rozmów w tej sprawie z trenerem Stolarczykiem, tym razem przez telefon, żeby się dowiedzieć, co trzeba zmienić. Rozmawialiśmy także o obozie zimowym.

Gdzie i kiedy się odbędzie?

- Od 14 do 24 stycznia w Antalyi, w hotelu należącym do właścicieli klubu.

Jakie są wrażenia właścicieli Vanny Ly i Matsa Hartlinga po meczu z Lechem, podczas którego kibice zgotowali niezapomnianą atmosferę, z podziękowaniem drużynie za tyle miesięcy gry bez pieniędzy?

- Wrażenie było duże i nie zepsuła go porażka Wisły. Inwestorom spodobała się atmosfera i zachowanie kibiców, oprawa meczowa z podziękowaniem dla wszystkich członków drużyny, za tą mękę, jaką było granie bez pensji. To był bardzo wzruszający moment dla właścicieli. Opuściliśmy stadion około północy.

Co dalej? Vanna Ly zostaje w Krakowie?

- Tak, zostanie o dzień dłużej niż my z Matsem. Później wróci do Luksemburga, by załatwić formalności związane z przelewami. W dniach 27-28 grudnia wypłacamy wszystkie długi i zamykamy rok 2018. Od stycznia trzeba powołać ludzi do rady nadzorczej, do zarządu, a konferencję prasową zorganizujemy wówczas, gdy drużyna będzie na obozie w Turcji

Przewidujecie jakikolwiek udział miasta w inwestycjach?

- Wszystko jest robione pod klub, pod Wisłę. Więcej szczegółów nie mamy, w sobotę chcieliśmy się przedstawić prezydentowi Majchrowskiemu, ale pewnie jeszcze nieraz się spotkamy, aby omówić szczegóły.

Co ze stadionem? Na razie Wisła wynajmuje na nim kilka biur, a cały obiekt tylko na mecz, za 130 tys. zł, ale nie jest operatorem całego obiektu. Zechcecie to zmienić?

- Zastanawiamy się nad tym, w styczniu przedstawimy propozycję. Na koniec chciałem złożyć wszystkim kibicom i każdemu, kto jest związany z klubem życzenia wesołych, radosnych świąt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prezydent Majchrowski po spotkaniu z inwestorami Wisły Vanną Ly i Matsem Hartlingiem. Wideo INTERIA.TV

Rozmawiał: Michał Białoński

Zdjęcie Vanna Ly, Adam Pietrowski i Mats Hartling pod krakowskim magistratem / INTERIA.PL