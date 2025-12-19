Wiemy, kiedy polscy siatkarze zagrają o finał MŚ. Dobre wieści dla polskich kibiców
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie przeszli fazę grupową Klubowych Mistrzostw Świata jak burza. Po trzech zwycięstwach awansowali do kolejnej rundy turnieju z pierwszego miejsca w grupie A. Mają szansę na historyczny dla polskiej siatkówki sukces, ale najpierw muszą pokonać rywala z Japonii - Osaka Bluteon. Wiemy już, kiedy rozpocznie się ich rywalizacja w półfinale KMŚ. To pora dobra dla polskich kibiców.
Polskie drużyny siatkarskie przez siedem lat omijały Klubowe Mistrzostwa Świata szerokim łukiem. To turniej rozgrywany w środku sezonu, intensywny, w dodatku w ostatnich sezonach organizowany w egzotycznych i odległych z polskiego punktu widzenia lokalizacjach.
W tym roku Aluron CMC Warta Zawiercie po srebrnym medalu Ligi Mistrzów postanowiła jednak pójść za ciosem i zdecydowała się na występ w Belem w Brazylii. I kolejny medal jest już o krok.
Aluron CMC Warta Zawiercie w półfinale KMŚ. Wielka forma polskiego zespołu
W fazie grupowej zawiercianie wygrali bowiem komplet meczów. Najpierw po tie-breaku pokonali Volei Renata Campinas z Brazylii, a potem było już z górki. Katarski Al-Rayyan ograli w trzech setach, w czwartek rozbili drugiego reprezentanta Brazylii - Praia Clube.
Dzięki temu do półfinału awansują z pierwszego miejsca i zagrają z teoretycznie słabszym przeciwnikiem. Teoretycznie, bo Osaka Bluteon, z którą zmierzą się w rywalizacji o finał, pierwsze miejsce w grupie przegrała z Sir Sicoma Monini Perugia w tie-breaku, w dodatku rozstrzygniętym wynikiem 21:23.
Klubowe Mistrzostwa Świata. Dobre wieści dla polskich kibiców
Stawkę półfinalistów uzupełnił przedstawiciel gospodarzy. Volei Renata, mimo porażki z Al-Rayyan na zakończenie fazy grupowej, zagra z Perugią. Po ostatnim meczu pierwszej rundy organizatorzy przedstawili dokładny rozkład meczów, które zdecydują o podziale medali w Belem.
Warta Zawiercie zagra z Osaką w pierwszym półfinale. To dobra wiadomość dla polskich kibiców. By obejrzeć w akcji wicemistrzów Polski, nie trzeba będzie bowiem "zarywać nocy". Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę o godzinie 19.
Mecz Perugia - Volei Renata rozpocznie się zaś później, bo o godz. 22.30. Takie same będą godziny niedzielnych meczów o medale - najpierw spotkanie o trzecie miejsce, a o godz. 22.30 wielki finał turnieju.
Wszystkie spotkania Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii można oglądać na antenach Polsatu Sport. Polski zespół jeszcze nigdy nie wygrał tego turnieju, najlepsze wyniki to srebrne medale PGE GiEK Skry Bełchatów i JSW Jastrzębskiego Węgla.
Terminarz fazy finałowej Klubowych Mistrzostw Świata
Półfinały:
sobota, godz. 19.00: Aluron CMC Warta Zawiercie - Osaka Bluteon
sobota, godz. 22.30: Sir Sicoma Monini Perugia - Volei Renata
Mecze o medale:
niedziela, godz. 19.00: mecz o trzecie miejsce
niedziela, godz. 22.30: finał