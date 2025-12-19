Anna Lewandowska zapytana o córki. Musiała się namyśleć. Zaskakujące
Anna Lewandowska w ostatnim czasie stara się utrzymać stały kontakt ze swoimi fanami. Żona Roberta Lewandowskiego na niedługo przed świętami postanowiła zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na swoim Instagramie. W pewnym momencie zadano jej pytanie o córki. Przez pewien czas się wahała i zastanawiała nad odpowiedzią, ale w końcu wyznała.
Anna Lewandowska w ostatnim czasie jest niemal w pełni poświęcona rozwijaniu swojego biznesu. Gwiazda skupiła się przede wszystkim na Edan Studios, które otworzyła w ubiegłym roku w Barcelonie oraz organizacji kolejnych Healthy Days w różnych zakątkach świata.
Anna Lewandowska dostała pytanie o córki
Klara i Laura to oczka w głowie obojga państwa Lewandowskich. Starsza córka wdała się w rodziców i bardzo często widać, jak rozwija swoje sportowe umiejętności i zainteresowania. Klara trenowała m.in. gimnastykę, pokazała się również jako znakomita pływaczka i tancerka.
Laura, według słów rodziców, choć również wysportowana, nie jest największą fanką bardziej wymagającej aktywności fizycznej. Może za jakiś czas to się zmieni. Lewandowska chętnie pokazuje się z dziewczynkami, a ostatnio zabrała młodszą pociechę na wyprawę do Polski.
Podczas ostatniej sesji Q&A, Anna Lewandowska dostała pytanie o "najpiękniejsze wspomnienie odkąd na świecie są dziewczynki". Żona kapitana reprezentacji Polski nie miał łatwego zadania, ale ostatecznie postanowiła wybrać jeden z momentów.
Anna Lewandowska odpowiedziała. Zaskakujące?
Odpowiedź Anny Lewandowskiej mogła nieco zaskoczyć. Gwiazda przypomniała, że jej córki obchodzą obie urodziny w maju i "Lewa" wyjawiła, że organizuje im ten ważny dzień w ramach wspólnej imprezy.
Trudno wybrać jedno najpiękniejsze wspomnienie, bo one tworzą się cały czas. Ale jeśli miałabym wskazać coś, co co roku porusza mnie najbardziej, to zdecydowanie ich urodziny
"Klara i Laura obchodzą je razem, więc ten majowy weekend jest dla mnie wyjątkowy. Jest rodzina, są przyjaciele. A ja patrzę na dziewczynki uśmiechnięte od ucha do ucha i widzę, jak z roku na rok rosną i się zmieniają" - podsumowała swoją wypowiedź Lewandowska.