Anna Lewandowska zapytana o córki. Musiała się namyśleć. Zaskakujące

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Anna Lewandowska w ostatnim czasie stara się utrzymać stały kontakt ze swoimi fanami. Żona Roberta Lewandowskiego na niedługo przed świętami postanowiła zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na swoim Instagramie. W pewnym momencie zadano jej pytanie o córki. Przez pewien czas się wahała i zastanawiała nad odpowiedzią, ale w końcu wyznała.

Anna Lewandowska
Anna LewandowskaTom Nicholson/Shutterstock/Rex Fashion/East NewsEast News

Anna Lewandowska w ostatnim czasie jest niemal w pełni poświęcona rozwijaniu swojego biznesu. Gwiazda skupiła się przede wszystkim na Edan Studios, które otworzyła w ubiegłym roku w Barcelonie oraz organizacji kolejnych Healthy Days w różnych zakątkach świata.

Anna Lewandowska dostała pytanie o córki

Klara i Laura to oczka w głowie obojga państwa Lewandowskich. Starsza córka wdała się w rodziców i bardzo często widać, jak rozwija swoje sportowe umiejętności i zainteresowania. Klara trenowała m.in. gimnastykę, pokazała się również jako znakomita pływaczka i tancerka.

Laura, według słów rodziców, choć również wysportowana, nie jest największą fanką bardziej wymagającej aktywności fizycznej. Może za jakiś czas to się zmieni. Lewandowska chętnie pokazuje się z dziewczynkami, a ostatnio zabrała młodszą pociechę na wyprawę do Polski.

Podczas ostatniej sesji Q&A, Anna Lewandowska dostała pytanie o "najpiękniejsze wspomnienie odkąd na świecie są dziewczynki". Żona kapitana reprezentacji Polski nie miał łatwego zadania, ale ostatecznie postanowiła wybrać jeden z momentów.

Anna Lewandowska odpowiedziała. Zaskakujące?

Odpowiedź Anny Lewandowskiej mogła nieco zaskoczyć. Gwiazda przypomniała, że jej córki obchodzą obie urodziny w maju i "Lewa" wyjawiła, że organizuje im ten ważny dzień w ramach wspólnej imprezy.

Trudno wybrać jedno najpiękniejsze wspomnienie, bo one tworzą się cały czas. Ale jeśli miałabym wskazać coś, co co roku porusza mnie najbardziej, to zdecydowanie ich urodziny
napisała Lewandowska.

"Klara i Laura obchodzą je razem, więc ten majowy weekend jest dla mnie wyjątkowy. Jest rodzina, są przyjaciele. A ja patrzę na dziewczynki uśmiechnięte od ucha do ucha i widzę, jak z roku na rok rosną i się zmieniają" - podsumowała swoją wypowiedź Lewandowska.

Kilka osób przebranych w kolorowe kostiumy bajkowych postaci stoi przed dekoracją z balonami oraz napisem informującym o urodzinach Laury. W tle widoczne są pastelowe kolory i różowe balony, a centralnie ustawiony tort i dziecko budują radosną atmosfer...
Anna Lewandowska o najpiękniejszym wspomnieniu po narodzinach córekInstagram/annalewandowskaESP/Instagram

Kobieta obejmuje twarz sportowca w białej koszulce z nazwiskiem Lewandowski, oboje patrzą sobie w oczy, w tle inni ludzie skupieni na wydarzeniu sportowym.
Robert Lewandowski i Anna Lewandowska po meczu Polska - Senegal w 2018 rokuFRANCK FIFEAFP
Klara Lewandowska, Anna Lewandowska i Robert Lewandowski
Klara Lewandowska, Anna Lewandowska i Robert LewandowskiPeter Schatz/Imago Sport and News/East NewsEast News
