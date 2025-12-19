Partner merytoryczny: Eleven Sports
TOP 5 spektakularnych goli 6. kolejki Ligi Konferencji. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Kibice poderwali się z miejsc. "Jak on to zmieścił?" Top 5 goli kolejki Ligi Konferencji [WIDEO]

Za nami 6. kolejka Ligi Konferencji. Na boiskach rywalizowały także polskie drużyny, a ich spotkania dostarczyły kibicom wielu emocji. Nie zabrakło pięknych akcji i bramek, po których niemal wszyscy kibice wstawali z miejsc. Zobacz TOP 5 goli tej kolejki.

Polskę w tegorocznych rozgrywkach Ligi Konferencji reprezentowały cztery zespoły: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa. 

Wyniki polskich drużyn w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji (18 grudnia 2025):

Raków Częstochowa - Omonia 1:0

Lech Poznań - Sigma Ołomuniec 2:1

Legia Warszawa - Lincoln 4:1

AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 0:0

Zobacz również:

Robert Lewandowski, Radosław Sikorski
Robert Lewandowski

A jednak to nie plotki. Nagłe spotkanie Lewandowskiego z Sikorskim. Oto powód

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja