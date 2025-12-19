Kibice poderwali się z miejsc. "Jak on to zmieścił?" Top 5 goli kolejki Ligi Konferencji [WIDEO]
Za nami 6. kolejka Ligi Konferencji. Na boiskach rywalizowały także polskie drużyny, a ich spotkania dostarczyły kibicom wielu emocji. Nie zabrakło pięknych akcji i bramek, po których niemal wszyscy kibice wstawali z miejsc. Zobacz TOP 5 goli tej kolejki.
Polskę w tegorocznych rozgrywkach Ligi Konferencji reprezentowały cztery zespoły: Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok oraz Raków Częstochowa.
Wyniki polskich drużyn w 6. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji (18 grudnia 2025):
Raków Częstochowa - Omonia 1:0
Lech Poznań - Sigma Ołomuniec 2:1
Legia Warszawa - Lincoln 4:1
AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok 0:0