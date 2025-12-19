Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak to nie plotki. Nagłe spotkanie Lewandowskiego z Sikorskim. Oto powód

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Gdy w mediach pojawiły się doniesienia o nagłym przylocie Roberta Lewandowskiego do Polski, niektórym mogło być aż trudno w nie uwierzyć. Wszystko się jednak potwierdziło. Piłkarz pojawił się w ojczyźnie na zaledwie kilka godzin. Wypełnił ambasadorskie zobowiązania, a ponadto spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Wiadomo, jaki był tego powód.

Po lewej stronie mężczyzna w białej koszuli trzymający torbę i klucze, po prawej stronie elegancko ubrany mężczyzna w garniturze z białą wstążką w klapie, siedzący w jasnym wnętrzu.
Robert Lewandowski, Radosław SikorskiPiętko Mieszko/Zbyszek Kaczmarek / ForumAKPA

W czwartkowe popołudnie "Fakt" poinformował o nagłym przylocie Roberta Lewandowskiego do Warszawy. Zazwyczaj kapitan biało-czerwonej kadry w Polsce pojawia się w związku ze zgrupowaniami reprezentacji albo w sprawach rodzinnych, lecz tym razem powód jest inny. Wszystko stało się jasne w kilka godzin po tym, jak samolot z piłkarzem wylądował na Okęciu. Okazuje się, że w harmonogramie "Lewego" pojawiło się spotkanie z typu tych na szczycie.

Zobacz również:

Robert Lewandowski, FC Barcelona
Robert Lewandowski

Potwierdzają sensacyjne doniesienia ws. Lewandowskiego. Wieści o transferze gruchnęły w nocy

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    Lewandowski odznaczony przez Sikorskiego. Zaraz potem wsiadł w samolot

    Jak ustalił "Fakt", "Lewy" w stolicy pojawił się na zaledwie kilka godzin, a to przez zobowiązania ambasadorskie. Wziął udział w uroczystej gali z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego. Lecz, jak później się okazało, nie był to jedyny powód wizyty, która to zaskoczyła kibiców.

    W wydarzeniu zorganizowanym w jednym z warszawskich hoteli Lewandowski spotkał się z wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska, Radosławem Sikorskim. Polityk wręczył zawodnikowi reprezentacji Polski i Barcelony specjalne wyróżnienie - medal "Bene Merito".

    To odznaczenie cywilne ustanowione w 2009 roku nadawane osobom, które wzmacniają pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wśród odznaczonych są m.in. obecny prezydent Karol Nawrocki oraz założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Przyznawano je także sportowcom: Agnieszce Radwańskiej, Czesławowi Langowi i Łukaszowi Fabiańskiemu. Teraz do tego wyróżnionego grona sportowców, oprócz Roberta Lewandowskiego, dołączyli jeszcze Marcin Gortat, Aleksandra Mirosław, Klaudia Zwolińska i Roman Paszke.

    Tymczasem "Lewy" nie zabawił długo w Polsce. Wkrótce po zakończeniu gali miał znów wsiąść na pokład samolotu i wrócić do Barcelony. Na niedzielę 21 grudnia zaplanowano mecz "Dumy Katalonii" z Villarrealem. Początek spotkania o godzinie 16.15.

    Zobacz również:

    Iga Świątek ogłosiła ważne nowiny
    Iga Świątek

    A jednak to nie plotki ws. Świątek. Już tego nie ukrywa i z radością ogłasza

    Katarzyna Pociecha
    Katarzyna Pociecha
    Omonia Nikozja - Raków Częstochowa. Skrót meczu [WIDEO]Polsat Sport
    Piłkarz w sportowej bluzie bije brawo, jego dłonie uniesione są na wysokości głowy, tło rozmyte, skupienie na mimice twarzy sportowca.
    Robert LewandowskiZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
    Robert Lewandowski
    Robert LewandowskiUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski
    Minister spraw zagranicznych Polski Radosław SikorskiWOJTEK RADWANSKI / AFPAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja