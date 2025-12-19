W czwartkowe popołudnie "Fakt" poinformował o nagłym przylocie Roberta Lewandowskiego do Warszawy. Zazwyczaj kapitan biało-czerwonej kadry w Polsce pojawia się w związku ze zgrupowaniami reprezentacji albo w sprawach rodzinnych, lecz tym razem powód jest inny. Wszystko stało się jasne w kilka godzin po tym, jak samolot z piłkarzem wylądował na Okęciu. Okazuje się, że w harmonogramie "Lewego" pojawiło się spotkanie z typu tych na szczycie.

Lewandowski odznaczony przez Sikorskiego. Zaraz potem wsiadł w samolot

Jak ustalił "Fakt", "Lewy" w stolicy pojawił się na zaledwie kilka godzin, a to przez zobowiązania ambasadorskie. Wziął udział w uroczystej gali z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego. Lecz, jak później się okazało, nie był to jedyny powód wizyty, która to zaskoczyła kibiców.

W wydarzeniu zorganizowanym w jednym z warszawskich hoteli Lewandowski spotkał się z wiceprezesem Rady Ministrów i ministrem spraw zagranicznych w rządzie Donalda Tuska, Radosławem Sikorskim. Polityk wręczył zawodnikowi reprezentacji Polski i Barcelony specjalne wyróżnienie - medal "Bene Merito".

To odznaczenie cywilne ustanowione w 2009 roku nadawane osobom, które wzmacniają pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wśród odznaczonych są m.in. obecny prezydent Karol Nawrocki oraz założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Przyznawano je także sportowcom: Agnieszce Radwańskiej, Czesławowi Langowi i Łukaszowi Fabiańskiemu. Teraz do tego wyróżnionego grona sportowców, oprócz Roberta Lewandowskiego, dołączyli jeszcze Marcin Gortat, Aleksandra Mirosław, Klaudia Zwolińska i Roman Paszke.

Tymczasem "Lewy" nie zabawił długo w Polsce. Wkrótce po zakończeniu gali miał znów wsiąść na pokład samolotu i wrócić do Barcelony. Na niedzielę 21 grudnia zaplanowano mecz "Dumy Katalonii" z Villarrealem. Początek spotkania o godzinie 16.15.

