Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nietypowy problem Polaków na mistrzostwach. Gwiazdor wypalił wprost po awansie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Aluron CMC Warta wciąż nie przegrała meczu w tegorocznych klubowych mistrzostwach świata. Podopieczni Michała Winiarskiego suchą stopą przeszli przez zmagania grupowe i niebawem powalczą o finał brazylijskiego turnieju. Na miejscu spotkały ich jednak dosyć wymagające warunki. Zespoły walczą przede wszystkim z jednym, bardzo uciążliwym problemem. Szczegóły po czwartkowym meczu ujawnił obecny wicemistrz olimpijski. "Po raz pierwszy mam z tym do czynienia" - wyznał.

Siatkarz w zielono-żółtym stroju sportowym z numerem 9 na piersi, stojący na hali sportowej, w tle rozmazane elementy sali.
Bartłomiej BołądźPiotr MatusewiczEast News

Patrząc na dotychczasową grę srebrnych medalistów poprzedniego sezonu PlusLigi, można śmiało stwierdzić, że decyzja o wylocie do Ameryki Południowej okazała się słuszna. "Jurajscy Rycerze" w klubowych mistrzostwach świata póki co legitymują się perfekcyjnym bilansem 3-0 i kto wie czy do kraju nad Wisłą nie wrócą z głównym trofeum. W fazie grupowej Aluron CMC Wartę postraszyli tylko zawodnicy Volei Renata, którzy doprowadzili do tie-breaka. Siatkarze Al-Rayyan oraz Praia Clube nie zdobyli natomiast choćby jednego seta.

Imponujący był triumf polskich przedstawicieli zwłaszcza nad ostatnią z wymienionych drużyn. Jedna z partii zakończyła się rezultatem 25:9. Tak bardzo Polacy nie rozbili nawet skazywanych na pożarcie Katarczyków. Nic więc dziwnego, że w drużynie panują idealne wręcz nastroje. "Cieszymy się, że wygraliśmy 3:0 w ostatnim meczu fazy grupowej. To było nasze najrówniejsze spotkanie w grupie. Byliśmy lepsi w każdym elemencie. Nasza gra była fajna. Teraz skupiamy się na szybkiej regeneracji oraz jak najlepszych przygotowaniach do sobotniego półfinału" - powiedział dla klubowych mediów Bartłomiej Bołądź.

Organizatorzy przesadzili. Jest problem podczas klubowych mistrzostw świata

Od wicemistrza olimpijskiego może sporo zależeć w decydującej fazie turnieju. Musi on jednak uważać na specyficzny problem. Pomimo długiej gry w siatkówkę, spotkał się z nim dopiero po raz pierwszy. Zapewne nie tylko on. A chodzi dokładnie o zbyt mocno ustawioną klimatyzację. "Słychać kibiców, którzy są na naszych meczach. Dopingują swoje ekipy. Przyzwyczailiśmy się do tej atmosfery i wietrznego powietrza (śmiech). Po raz pierwszy mam do czynienia z niekiedy uciekającą piłką. Mecz z Praia Clube naprawdę dobrze wyglądał" - przekazał Paulinie Musialskiej.

Półfinał klbowego mundialu z udziałem zawiercian zaplanowano na 20 grudnia. Zawodnicy Michała Winiarskiego z Osaka Blueton zmierzą się o godzinie 19:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Wiadomo już, o której godzinie Warta Zawiercie zagra o finał mistrzostw świata
Siatkówka

Wiemy, kiedy polscy siatkarze zagrają o finał MŚ. Dobre wieści dla polskich kibiców

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Grupa siatkarzy w żółto-zielonych strojach zbiera się w kręgu podczas przerwy w meczu, negocjując strategię i wzajemnie się motywując. Na środku widoczny jest libero w czerwonym stroju.
Aluron CMC Warta Zawierce SOPA Images / ContributorGetty Images
Trzech siatkarzy w żółto-zielonych strojach drużynowych intensywnie wyraża radość lub doping podczas meczu siatkówki. W tle widoczna siatka oraz rozmyta publiczność.
Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Klubowych Mistrzostwach ŚwiataFoto OlimpikAFP
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy
Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzyBartlomiej Bodzek/East NewsEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja