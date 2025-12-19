Patrząc na dotychczasową grę srebrnych medalistów poprzedniego sezonu PlusLigi, można śmiało stwierdzić, że decyzja o wylocie do Ameryki Południowej okazała się słuszna. "Jurajscy Rycerze" w klubowych mistrzostwach świata póki co legitymują się perfekcyjnym bilansem 3-0 i kto wie czy do kraju nad Wisłą nie wrócą z głównym trofeum. W fazie grupowej Aluron CMC Wartę postraszyli tylko zawodnicy Volei Renata, którzy doprowadzili do tie-breaka. Siatkarze Al-Rayyan oraz Praia Clube nie zdobyli natomiast choćby jednego seta.

Imponujący był triumf polskich przedstawicieli zwłaszcza nad ostatnią z wymienionych drużyn. Jedna z partii zakończyła się rezultatem 25:9. Tak bardzo Polacy nie rozbili nawet skazywanych na pożarcie Katarczyków. Nic więc dziwnego, że w drużynie panują idealne wręcz nastroje. "Cieszymy się, że wygraliśmy 3:0 w ostatnim meczu fazy grupowej. To było nasze najrówniejsze spotkanie w grupie. Byliśmy lepsi w każdym elemencie. Nasza gra była fajna. Teraz skupiamy się na szybkiej regeneracji oraz jak najlepszych przygotowaniach do sobotniego półfinału" - powiedział dla klubowych mediów Bartłomiej Bołądź.

Organizatorzy przesadzili. Jest problem podczas klubowych mistrzostw świata

Od wicemistrza olimpijskiego może sporo zależeć w decydującej fazie turnieju. Musi on jednak uważać na specyficzny problem. Pomimo długiej gry w siatkówkę, spotkał się z nim dopiero po raz pierwszy. Zapewne nie tylko on. A chodzi dokładnie o zbyt mocno ustawioną klimatyzację. "Słychać kibiców, którzy są na naszych meczach. Dopingują swoje ekipy. Przyzwyczailiśmy się do tej atmosfery i wietrznego powietrza (śmiech). Po raz pierwszy mam do czynienia z niekiedy uciekającą piłką. Mecz z Praia Clube naprawdę dobrze wyglądał" - przekazał Paulinie Musialskiej.

Półfinał klbowego mundialu z udziałem zawiercian zaplanowano na 20 grudnia. Zawodnicy Michała Winiarskiego z Osaka Blueton zmierzą się o godzinie 19:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Aluron CMC Warta Zawierce SOPA Images / Contributor Getty Images

Aluron CMC Warta Zawiercie gra w Klubowych Mistrzostwach Świata Foto Olimpik AFP

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzów siatkarzy Bartlomiej Bodzek/East News East News