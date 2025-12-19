Nocny komunikat Legii wywołał poruszenie. Ikona odchodzi, koniec po 12 latach
Legia Warszawa w czwartkowy wieczór wreszcie się przełamała i wygrała po raz pierwszy od 23 października. "Wojskowi" w ostatniej kolejce Ligi Konferencji Europy pokonali 4:1 Lincoln Red Imps, choć nie zmieniło to ich sytuacji - awansować do fazy play-off się nie udało. Tuż po spotkaniu, nocą, klub wydał zaskakujący komunikat. Poinformował w nim o odejściu prawdziwej ikony. Pożegnać ją postanowił osobiście także tymczasowy szkoleniowiec stołecznej ekipy - Inaki Astiz.
W czwartkowy wieczór kibice Legii Warszawa mieli po raz pierwszy od wielu tygodni okazję, by się uśmiechnąć. "Wojskowi" zanotowali udany mecz i wygrali 4:1 z czarnym koniem tej edycji Ligi Konferencji Europy - Lincoln Red Imps. Tym samym zakończyli pozytywnym akcentem swój udział w rozgrywkach.
Legia Warszawa żegna ikonę. Jest oficjalny komunikat
Niedługo po spotkaniu w europejskich pucharach nadszedł niespodziewany komunikat. Legia nocą poinformowała o odejściu prawdziwej ikony. Pożegnać ją postanowił również tymczasowy trener - Inaki Astiz.
Po 12 latach pracy ze stołecznym klubem pożegnał się kitman Krzysztof Rzymowski. Odpowiadał on za za organizację i utrzymanie całego sprzętu oraz wyposażenia piłkarzy.
"Panie Rzymku, DZIĘKUJEMY. Po dwunastu latach pracy z pierwszym zespołem Krzysztof Rzymowski, kitman drużyny, odchodzi z Legii Warszawa. Zawsze pomocny, zawsze uśmiechnięty, służący dobrą radą i wsparciem w każdej sytuacji - zarówno na boisku, jak i poza nim. Cichy bohater wielu meczowych dni. Panie Rzymku, dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalizm i serce oddane Legii Warszawa" - czytamy w komunikacie Legii.
Ekstraklasa. Inaki Astiz pożegnał zasłużoną postać Legii
Kilka słów na konferencji prasowej po zwycięstwie nad Lincoln Red Imps poświęcił mu również Inaki Astiz. Trener zdecydował się na piękny gest i zadedykował mu triumf w Lidze Konferencji.
Chciałem spędzić trochę czasu z zespołem i z Panem Rzymkiem, który był z nami przez 12 lat. To zwycięstwo dedykujemy jemu. Od jutra będziemy rozmawiać i się zastanawiać, co dalej
W piątek po godzinie 14 klub ma ogłosił oficjalnie, kto przejmie obowiązki Astiza i zostanie nowym trenerem. Nie ulega wątpliwości, że będzie to Marek Papszun. Fani wyczekują już jedynie potwierdzenia.