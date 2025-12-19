Partner merytoryczny: Eleven Sports

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór wreszcie się przełamała i wygrała po raz pierwszy od 23 października. "Wojskowi" w ostatniej kolejce Ligi Konferencji Europy pokonali 4:1 Lincoln Red Imps, choć nie zmieniło to ich sytuacji - awansować do fazy play-off się nie udało. Tuż po spotkaniu, nocą, klub wydał zaskakujący komunikat. Poinformował w nim o odejściu prawdziwej ikony. Pożegnać ją postanowił osobiście także tymczasowy szkoleniowiec stołecznej ekipy - Inaki Astiz.

Piłkarze w białych koszulkach świętują razem na zielonym boisku, obejmując się nawzajem. W okręgu widoczny mężczyzna w sportowym dresie z opuszczoną głową, najprawdopodobniej trener lub członek sztabu szkoleniowego.
Legia Warszawa i Inaki Astiz pożegnali ikonę klubu PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

W czwartkowy wieczór kibice Legii Warszawa mieli po raz pierwszy od wielu tygodni okazję, by się uśmiechnąć. "Wojskowi" zanotowali udany mecz i wygrali 4:1 z czarnym koniem tej edycji Ligi Konferencji Europy - Lincoln Red Imps. Tym samym zakończyli pozytywnym akcentem swój udział w rozgrywkach.

Legia Warszawa żegna ikonę. Jest oficjalny komunikat

Niedługo po spotkaniu w europejskich pucharach nadszedł niespodziewany komunikat. Legia nocą poinformowała o odejściu prawdziwej ikony. Pożegnać ją postanowił również tymczasowy trener - Inaki Astiz.

Po 12 latach pracy ze stołecznym klubem pożegnał się kitman Krzysztof Rzymowski. Odpowiadał on za za organizację i utrzymanie całego sprzętu oraz wyposażenia piłkarzy.

"Panie Rzymku, DZIĘKUJEMY. Po dwunastu latach pracy z pierwszym zespołem Krzysztof Rzymowski, kitman drużyny, odchodzi z Legii Warszawa. Zawsze pomocny, zawsze uśmiechnięty, służący dobrą radą i wsparciem w każdej sytuacji - zarówno na boisku, jak i poza nim. Cichy bohater wielu meczowych dni. Panie Rzymku, dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalizm i serce oddane Legii Warszawa" - czytamy w komunikacie Legii.

Ekstraklasa. Inaki Astiz pożegnał zasłużoną postać Legii

Kilka słów na konferencji prasowej po zwycięstwie nad Lincoln Red Imps poświęcił mu również Inaki Astiz. Trener zdecydował się na piękny gest i zadedykował mu triumf w Lidze Konferencji.

    Chciałem spędzić trochę czasu z zespołem i z Panem Rzymkiem, który był z nami przez 12 lat. To zwycięstwo dedykujemy jemu. Od jutra będziemy rozmawiać i się zastanawiać, co dalej
    zadeklarował szkoleniowiec

    W piątek po godzinie 14 klub ma ogłosił oficjalnie, kto przejmie obowiązki Astiza i zostanie nowym trenerem. Nie ulega wątpliwości, że będzie to Marek Papszun. Fani wyczekują już jedynie potwierdzenia.

    Bramkarz w jasnozielonym stroju wyciąga ręce po piłkę w trakcie dynamicznej akcji na boisku piłkarskim; wokół niego walczy kilku zawodników obu drużyn, w tle rozmazane trybuny stadionu.
    Mecz Legia - Lincoln Red ImpsPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl
    Mężczyzna w sportowej bluzie siedzi przy stole konferencyjnym, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas konferencji prasowej UEFA Conference League, za nim ściana z logotypami sponsorów oraz ligi.
    Inaki AstizMARCIN SZYMCZYK/FOTOPYKNewspix.pl
    Trójka piłkarzy w białych koszulkach drużyny świętuje akcję podczas meczu piłki nożnej na zielonej murawie stadionu, w tle widać pusty rząd krzeseł oraz kilku członków sztabu.
    Piłkarze Legii WarszawaMACIEJ GRONAU/FOTOPYKNewspix.pl

