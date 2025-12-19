W czwartkowy wieczór kibice Legii Warszawa mieli po raz pierwszy od wielu tygodni okazję, by się uśmiechnąć. "Wojskowi" zanotowali udany mecz i wygrali 4:1 z czarnym koniem tej edycji Ligi Konferencji Europy - Lincoln Red Imps. Tym samym zakończyli pozytywnym akcentem swój udział w rozgrywkach.

Legia Warszawa żegna ikonę. Jest oficjalny komunikat

Niedługo po spotkaniu w europejskich pucharach nadszedł niespodziewany komunikat. Legia nocą poinformowała o odejściu prawdziwej ikony. Pożegnać ją postanowił również tymczasowy trener - Inaki Astiz.

Po 12 latach pracy ze stołecznym klubem pożegnał się kitman Krzysztof Rzymowski. Odpowiadał on za za organizację i utrzymanie całego sprzętu oraz wyposażenia piłkarzy.

"Panie Rzymku, DZIĘKUJEMY. Po dwunastu latach pracy z pierwszym zespołem Krzysztof Rzymowski, kitman drużyny, odchodzi z Legii Warszawa. Zawsze pomocny, zawsze uśmiechnięty, służący dobrą radą i wsparciem w każdej sytuacji - zarówno na boisku, jak i poza nim. Cichy bohater wielu meczowych dni. Panie Rzymku, dziękujemy za zaangażowanie, profesjonalizm i serce oddane Legii Warszawa" - czytamy w komunikacie Legii.

Legia Warszawa - Lincoln Red Imps. Skrót meczu [WIDEO] Polsat Sport

Ekstraklasa. Inaki Astiz pożegnał zasłużoną postać Legii

Kilka słów na konferencji prasowej po zwycięstwie nad Lincoln Red Imps poświęcił mu również Inaki Astiz. Trener zdecydował się na piękny gest i zadedykował mu triumf w Lidze Konferencji.

Chciałem spędzić trochę czasu z zespołem i z Panem Rzymkiem, który był z nami przez 12 lat. To zwycięstwo dedykujemy jemu. Od jutra będziemy rozmawiać i się zastanawiać, co dalej

W piątek po godzinie 14 klub ma ogłosił oficjalnie, kto przejmie obowiązki Astiza i zostanie nowym trenerem. Nie ulega wątpliwości, że będzie to Marek Papszun. Fani wyczekują już jedynie potwierdzenia.

Mecz Legia - Lincoln Red Imps PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Inaki Astiz MARCIN SZYMCZYK/FOTOPYK Newspix.pl

Piłkarze Legii Warszawa MACIEJ GRONAU/FOTOPYK Newspix.pl