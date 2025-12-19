Kapitalnie w tym sezonie spisuje się FC Porto. Portugalski zespół dokonał latem świetnych transferów, które zdecydowanie się spłacają. Wśród nich jest przyjście do ekipy dwóch polskich obrońców i filarów reprezentacji, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora. Polski duet notuje kapitalne występy i niejednokrotnie był chwalony za swoją grę. W ten sposób Porto po 14. kolejkach Liga Portugal z 40 punktami na koncie zajmuje 1. miejsce. Do tego walczy o miejsce w czołowej ósemce fazy ligowej Ligi Europy i z powodzeniem radzi sobie w Pucharze Portugalii.

Po pokonaniu 4:0 Celoricense oraz 3:0 Sintrense ekipa Francesco Farioliego w 1/8 finału podjęła na własnym obiekcie Famalicao. Spotkanie było dość emocjonujące, lecz finalnie 4:1 lepsi okazali się gospodarze. Cały mecz rozegrał wspomniany już Bednarek. Obrońca zaliczył udany występ i nie pozwalał rywalom na zbyt wiele.

W doliczonym czasie gry został ukarany żółtą kartką za dyskusję z sędzią, lecz mimo to został oceniony przez portugalskie media bardzo pozytywnie. Dziennik "A Bola" przyznał Bednarkowi siódemkę w skali do 10 i nazwał go "szefem". Do tego wskazano sytuację z 63. minuty, gdy swoją interwencją zasłużył na uwagę zgromadzonych na meczu kibiców.

- To wielki szef. Zapewnia znakomite bezpieczeństwo całej obronie, a ostatecznie całemu zespołowi. Pracuje dyskretnie i niezwykle skutecznie. Od czasu do czasu zdarzają mu się akcje, które zasługują na prawdziwą uwagę trybun, jak w 63. minucie, gdy przechwycił strzał Joujou - czytamy.

Kiwior dostał szansę, nowa pozycja stała się faktem

W 83. minucie na boisku pojawił się natomiast Jakub Kiwior. Były piłkarz Arsenalu zameldował się jednak nie na środku obrony, a na lewej stronie. Wszystko ze względu na uraz Francisco Moury.

Kilka słów w tej kwestii po meczu powiedział szkoleniowiec ekipy, Francesco Farioli. Jego zdaniem 25-latek jest zdolny do gry na wielu pozycjach, także na lewej obronie.

Mam nadzieję, że Moura wyzdrowieje. To był ciężki cios. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Kiwior grał tam wiele razy, udowodnił swoją wartość na kilku pozycjach. Jest inteligentny. Może grać na różnych pozycjach

W ćwierćfinale Pucharu Portugalii Porto zmierzy się z Benficą. Ten mecz zaplanowany jest na 14 stycznia 2026 roku.

TOP 5 spektakularnych goli 6. kolejki Ligi Konferencji. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Bednarek Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Jan Bednarek i Dominik Prpić z FC Porto MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP AFP

Jan Bednarek w FC Porto MATTHIEU MIRVILLE AFP