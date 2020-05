Osoby wyodrębnione w pierwszej fazie testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 zostały we wtorek 5 maja poddane badaniom uzupełniającym. Wszystkie wymazy z nosogardzieli w ramach diagnostyki Real Time RT-PCR dały wynik ujemny - informuje Wisła Kraków. Wobec tego jej powrót do treningów w siedmioosobowych grupach stał się faktem, gdyż PZPN wydał już na to zgodę.

"U przebadanych osób nie stwierdzono wirusa SARS-CoV-2, co oznacza, że po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji Komisji Medycznej PZPN drużyna Białej Gwiazdy może rozpocząć zajęcia w grupach.

Ze względu na stwierdzoną wysoką niepewność wyników podstawowych testów, Wisła Kraków postanowiła przebadać także pozostałych przedstawicieli Klubu, którzy nie wymagali dodatkowych badań" - informuje klub Jakuba Błaszczykowskiego, Tomasza Jażdżyńskiego i Jarosława Królewskiego.

Komisja Medyczna PZPN zapaliła już zielone światło na treningi wiślaków.





W ten sposób grono klubów ESA, które mogą trenować zawiera już 14 zespołów. Oprócz Wisły są to: Arka Gdynia, ŁKS, Legia Warszawa, Wisła Płock, Piast Gliwice, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin, Cracovia, Jagiellonia Białystok i Lech Poznań.

Jedyne kluby, które czekają na zgodę na trenowanie to Korona i Lechia Gdańsk.





