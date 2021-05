Wisła Kraków. Damian Pawłowski wraca do klubu. Co zrobi Wisła?

Pawłowski, mimo wieku młodzieżowca, wiele w Stali nie pograł. W siedmiu spotkaniach Ekstraklasy zaliczył łącznie 190 minut, a w rundzie rewanżowej wystąpił tylko raz.



- Damian Pawłowski i Wojciech Błyszko opuszczają PGE FKS Stal Mielec. Obu zawodnikom dziękujemy za grę w Biało-Niebieskich barwach i życzymy powodzenia w dalszej karierze - napisali mielczanie na Twitterze.



To oznacza, że Pawłowski wraca do Wisły, z której był wypożyczony do Stali. Tyle tylko, że 30 czerwca wygasa także jego umowa z krakowianami i nie wiadomo, czy 22-letni zawodnik nie będzie musiał znowu szukać sobie klubu.

Co prawda Wisła ma w umowie klauzulę przedłużenia kontraktu, ale nie wiadomo, czy z niej skorzysta. W sezonie 2019/2020 Pawłowski zagrał w 10 spotkaniach Wisły, zaliczając łącznie 180 minut.



