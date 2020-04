Wystarczyło, by oficjalne konto Borussii Dortmund zapytało "Kto jest Twoim ulubionym pomocnikiem BVB wszech czasów?", by Kuba znów podbił BVB. Tym razem za sprawą kibiców.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła Kraków. Gromkie sto lat i prezenty. Piękny gest Kuby Błaszczykowskiego. Wideo INTERIA.TV

Reklama

W czwartkowy wieczór Kuba Błaszczykowski był w ścisłej czołówce najpopularniejszych haseł na Twitterze w Polsce, a w pewnym momencie wysunąło się nawet na prowadzenie.





"Co Kuba Błaszczykowski zrobił, że jest w trendach?" - pytał jeden z twitterowiczów. W tym samym czasie współwłaściciel i kapitan Wisły kończył właśnie naradę w gabinecie prezesa klubu Dawida Błaszczykowskiego, z jego i szefa Rady Nadzorczej Tomasza Jażdżyńskiego udziałem.

Po wytężonym dniu z uwagi na treningi - na razie zdalne, choć Kuba, jak i jego koledzy nie mogą się doczekać na testy i otwarcie ośrodków treningowych, a później kilkugodzinną pracę w klubie, "Błaszczu" docierał do domu, nie świadom, że Twitter szaleje na jego punkcie.



Dokonania Błaszczykowskiego z 23 kwietnia nie miały na to żadnego wpływu. Za to te wcześniejsze, dla BVB, ale przecież te dla Wisły również - jak najbardziej. W roli dobrego anioła wystąpili serwis Wisły i jej współwłaściciel Jarosław Królewski, którzy zwrócili uwagę wiślackiej społeczności na zadane przez serwis Borussii pytanie.





BVB się doigrała tym pytaniem. Wiślacy zasypali Borussię lawiną odpowiedzi o zadziwiającej zgodności treści.

Zwolennicy innych piłkarzy nie mogli się przebić. Czasem ktoś rzucił, że Shinji Kagawa, ktoś inny, że Mario Goetze, ale ktoś inny go wyprostował, że to przecież "Judasz", z uwagi na przeprowadzkę do Bayernu - takie typowe kibicowskie przepychanki.



Oczywiście, na Kubę głosowali głównie polscy fani.

Ale nie brakowało też poparcia dla kapitana Wisły ze strony niemieckich kibiców BVB. Jak choćby od Steva Palmera.





Kuba w barwach BVB spędził wspaniałych osiem lat, od lipca 2007 r. do sierpnia 2015 r., zdobywając dwukrotnie mistrzostwo Niemiec, raz krajowy puchar i Superpuchar, miał też przyjemność awansować z Borussią do finału Ligi Mistrzów w 2013 r., eliminując w półfinale Real Madryt. Z pewnością Kuba jest żywą legendą nie tylko Wisły, ale też Borussii. Dzisiejsza akcja kibiców dała temu dowód.



A BVB dowiodła, że w prosty sposób można kibicom dać rozrywkę w czasach pandemii koronawirusa.





Zdjęcie Kuba Błaszczykowski podbił serca kibiców Borussii Dortmund / AFP

MB