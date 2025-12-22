Kiedy Australian Open 2026? Gdzie obejrzeć mecze Igi Świątek? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Australian Open to jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów tenisa obok Rolanda Garrosa, Wimbledonu i US Open. Turniej jest wyjątkowo istotny, ponieważ jest pierwszym poważnym sprawdzianem każdego sezonu. AO 2026 będzie 114. edycją rozgrywek i jednocześnie 39. przeprowadzoną na kortach Melbourne Park. W poprzednim sezonie Australian Open w singlu mężczyzn wygrał Włoch Jannik Sinner, natomiast w grze pojedynczej kobiet Amerykanka Madison Keys. Czy w tym roku nadejdzie kolej Igi Świątek? Polka wciąż czeka na triumf w ostatniej imprezie "wielkiej czwórki".

Tenis. Kiedy Australian Open 2026? Kiedy może zagrać Świątek? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Turniej kwalifikacyjny do Australian Open 2026 rozpocznie się w poniedziałek 12 stycznia. W eliminacjach weźmie udział 128 kobiet i 128 mężczyzn. Ta część turnieju potrwa do czwartku 15 stycznia, kiedy odbędą się ostatnie mecze i zostanie wyłonionych 16 zawodniczek oraz zawodników, którzy wywalczyli awans do drabinki głównej. Tego samego dnia zostaną ogłoszone również główne drabinki turnieju singlowego Australian Open.

Główne zmagania singlistek i singlistów rozpoczną się 18 stycznia. Mecz I rundy zostaną rozegrane w dniach od 18 do 20 stycznia. Następnie od 21 do 22 stycznia odbędą się spotkania II rundy, od 23 do 24 stycznia III rundy, a od 25 do 26 IV rundy.

Na dni 27 i 28 stycznia zaplanowano ćwierćfinały turnieju. Dopiero od półfinałów będzie podział na dni meczowe kobiet i mężczyzn. 29 stycznia zostaną rozegrane półfinały kobiet, a 30-stego półfinały mężczyzn. Z kolei wielki finał kobiet odbędzie się 31 stycznia, a 1 lutego wielki finał mężczyzn.

Na Australian Open 2026 Polskę w turnieju singla będą reprezentowali: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak oraz powracający po długiej przerwie od gry Hubert Hurkacz.

Podczas AO 2026 odbędą się także turnieje deblowe kobiet i mężczyzn oraz turniej miksta. Finał debla mężczyzn zaplanowano na 31 stycznia, a kobiet na 1 lutego. Z kolei finał turnieju miksta zostanie rozegrany 30 stycznia.

Gdzie obejrzeć Australian Open 2026? [TRANSMISJE NA ŻYWO, STREAM]

Mecze Polaków podczas Australian Open 2026 można obejrzeć na żywo w TV na kanałach Eurosportu 1 i Eurosportu 2. Transmisje z AO 2026 dostępne również online live stream na Polsat Box Go, a część spotkań będzie można obejrzeć wyłącznie na platformie HBO Max. Mecze Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Magdy Linette, Magdaleny Fręch czy Kamila Majchrzaka będzie można oglądać również na urządzeniach mobilnych. Relacje tekstowe z występów Polaków w Interii Sport.

Iga Świątek podczas Australian Open 2025 ADRIAN DENNIS East News

Hubert Hurkacz Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP