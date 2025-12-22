Katarzyna Zillmann w tym roku niespodziewanie stała się jedną z ulubionych bohaterek prasy plotkarskiej. Polska wioślarka i mistrzyni olimpijska pojawiła się bowiem w "Tańcu z gwiazdami", gdzie stworzyła pierwszy kobiecy duet w historii tego show w naszym kraju.

Szybko okazało się, że sportsmenka złapała bardzo dobry kontakt z partnerującą jej tancerką, Janją Lesar. Niemal natychmiast pojawiły się też plotki, że między paniami to coś więcej niż tylko koleżeństwo. W końcu Zillmann była w związku z kajakarką Julią Walczak, a Janja od 20 lat szła przez życie u boku partnera, Krzysztof Hulboja.

Potem stało się coś, co poruszyło opinię publiczną. Związek Katarzyny i Julii się rozpadł, a za chwilę także relacja Janji przeszła do przeszłości. Do tego wszystkiego doszły zdjęcia paparazzi, na których Lesar i Zillmann czule się przytulają i całują na ulicy.

Lesar i Zillmann wciąż nie potwierdzają wprost romansu. "Na razie jest super"

Sama zainteresowane do tej pory jednak nie potwierdziły oficjalnie swego romansu. Nie dementują jednak owych rewelacji. Ostatnio pojawiły się nawet w "halo tu polsat", gdzie prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna wprost je zapytała: czy to jest przyjaźń, czy to jest miłość?

Panie się roześmiały i znów zaczęły sypać ogólnikami.

"Mi się wydaje, że to jest bardzo fajna relacja. Ciężko takie rzeczy dokładnie określać, jakiego słowa tutaj użyć. Na razie jest super. Łączy nas naprawdę taniec, i wielka pasja, i przyjaźń. Lubimy nie tylko tańczyć, ale też gotować. (...) Pomagam Kasi też zorganizować życie tutaj w Warszawie. Pomagamy sobie. Kasia poznaje moich znajomych, ja czasami jej. Ten czas świąteczny jest fajny, żeby pogłębić relacje" - wyznała Janja.

Szybko jednak postanowiły zmienić temat, ogłaszając swój nowy wspólny projekt.

"Nie mamy projektu typu wielki spektakl, bo to wymaga czasu. Ale na pewno chcemy się spotykać z ludźmi, którzy mają otwarte serca i są zainspirowani, czyli z naszymi fanami" - zapewniła Lesar.

"Mamy już sobie trochę pomysłów, nawet wstępne terminy na warsztaty taneczne, żeby ludzie mogli poczuć tę magię tańca" - dodała Zillmann.

Sportsmenka marzy też o udziale w kolejnych igrzyskach olimpijskich, które odbędą się za trzy lata. Zdobywczyni srebrnego medalu marzy teraz o poprawie swojego wyniku.

"W złocie jest jej lepiej. Bardziej jej pasuje" - wtrąciła się Janja.

Zillmann i Lesar znów razem. Zaskakujące, jaka kobieta jeszcze była z nimi

Występ w śniadaniówce zbiegł się w czasie z opublikowaniem przez Lesar i Zillmann romantycznych zdjęć, na których się przytulały i głęboko patrzyły sobie w oczy.

Okazało się, że to zapowiedź jednego ze wspólnych projektów, o których wspominały w "htp". Panie wzięły bowiem udział w teledysku. Teraz dowiadujemy się na ten temat nieco więcej.

Do mediów trafiło bowiem kolejne zdjęcie, na którym Zillmann i Lesar znów pokazują się razem. Tym razem mają jednak zaskakujące towarzystwo. Obok nich pojawiła się aktorka Ada Fijał. Za paniami do zdjęcia pozował także gwiazdor "M jak miłość", Maurycy Popiel.

Fijał, która zamieściła tę fotkę, wprost ogłosiła, że warto czekać na efekt końcowy, bo wraz z Zillmann i Lesar dadzą czadu.

"To będzie coś super, tak czuję. Wdzięczność za najlepszy czas i najlepszych ludzi" - zapewniła nowa przyjaciółka Janji i Katarzyny.

Janja Lesar, Katarzyna Zillmann i Ada Fijał z Maurycym Popielem

