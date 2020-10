Piłkarzom z Gliwic nie udało się przełamać złej passy i tylko zremisowali wczoraj na swoim stadionie w Wisłą Płock 2-2. Drużyna prowadzona przez Waldemara Fornalika punkt uratowała już w doliczonym czasie, po skutecznie wyegzekwowanym rzucie karnym przez Michała Żyro. - Zabrakło koncentracji przy stałych fragmentach gry - komentował po meczu Patryk Lipski.

Piast prowadził z "Nafciarzami" po trafieniu na początku drugiej połowy w wykonaniu Tiago Alvesa. Potem jednak gliwiczanie dali się zaskoczyć z rzutów rożnych. Dwa świetne dośrodkowania w wykonaniu Mateusza Szwocha na bramki zamienili środkowi obrońcy płocczan: Jakub Rzeźniczak i Alan Uryga.

- W samej 90. minucie cieszyliśmy się z wyrównania, ale z remisu nie jesteśmy zadowoleni. Uważam, że z przebiegu spotkania byliśmy lepszym zespołem. Potrzebujemy trzech punktów, żeby się przełamać. Sytuacja w tabeli jest bardzo zła. Wierzę jednak w pracę, którą wykonujemy, wierzę w nasz zespół. Mam nadzieję, że szybko odbijemy się od tego ostatniego miejsca w tabeli - mówi Patryk Lipski, pomocnik Piasta.

Brak zwycięstwa w lidze w ośmiu meczach nie pomaga zespołowi prowadzonemu przez trenera Fornalika. Widać to w poczynaniach drużyny. Gra jest nerwowa i szarpana.

- Na pewno gdzieś to z tyłu głowy siedzi, na którym miejscu w tabeli jesteśmy. Staramy się udowodnić sobie i swoim kibicom, że to chwilowa sytuacja. Po golu presja spadła i po tym trafieniu liczyłem, że ten mecz wygramy, bo do tego gola byliśmy lepszą drużyną. Niestety, dwie niepotrzebnie stracone bramki z rzutów rożnych mocno zabolały. Z drugiej strony cieszy to, że graliśmy do ostatniej minuty. Świetne wejście w pole karne Dominika Steczyka i pewnie wykorzystany karny przez Michała Żyrę. Mam nadzieję, że da nam to impuls przed kolejnymi grami - podkreśla Lipski.

Teraz przed nim i Piastem pucharowa konfrontacja. Za tydzień w sobotę 31 października gliwiczanie grają w 1/16 Pucharu Polski ze Stalą w Mielcu. W Ekstraklasie przed miesiącem beniaminek wygrał u siebie po emocjonującym spotkaniu 3-2.

- Chcemy się zrewanżować Stali za tą porażkę. Cieszymy się, że będzie okazja do szybkiego rewanżu, tym razem w meczu pucharowym. Mam nadzieję, że w Pucharze Polski zaprezentujemy się lepiej, niż jest to w lidze - mówi Patryk Lipski.

