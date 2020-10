Lech Poznań ma nowego sponsora

AliExpress, globalny lider handlu internetowego, został nowym sponsorem Lecha Poznań, czołowego klubu piłkarskiego w Polsce. Umowa między uznaną futbolową marką a drugą najchętniej odwiedzaną przez Polaków platformą sprzedaży detalicznej online potrwa do 30 czerwca 2021 r., z możliwością przedłużenia.

Dla AliExpress jest to pierwsze na świecie partnerstwo w zakresie marketingu sportowego. Podkreśla ono zaangażowanie marki na polskim rynku.

Tej jesieni Lech Poznań jako jedyny polski klub reprezentuje kraj w fazie grupowej europejskich pucharów - czwartkowym meczem z portugalską Benficą Lizbona rozpoczął rywalizację w Lidze Europy. "Kolejorz", jak nazywany jest przez swoich kibiców, to aktualny wicemistrz Polski i silna, uznana marka na rynku krajowym i nie tylko. Poznaniacy najlepiej nad Wisłą szkolą młodzież, która zasila zespoły z czołowych lig europejskich, ale także stanowi solidny fundament w reprezentacji Polski. To nie wszystko, bo Lech jest również topowym klubem pod względem medialnym - jego mecze notują jedne z najlepszych oglądalności, a zainteresowanie mediów oraz fanów odzwierciedlają statystyki klubowych kanałów komunikacyjnych.

- AliExpress to jedna z najszybciej rozwijających się w Polsce marek "lifestyle" oraz e-commerce, atrakcyjna dla fanów Lecha. Rozmowy z AliExpress rozpoczęły się na długo przed tym, gdy zdobyliśmy wicemistrzostwo Polski oraz zakwalifikowaliśmy się do fazy grupowej Ligii Europy. Jest to potwierdzenie, że nasz klub jest silnym brandem. Kluczowa okazała się nasza reputacja nie tylko na polskim, ale i europejskim rynku. Miłym dodatkiem do współpracy są wynegocjowane dla naszych kibiców korzystne warunki zakupów na platformie, zwłaszcza podczas nadchodzących wyprzedaży w ramach Dnia Singla - mówi Karol Klimczak, prezes zarządu KKS Lech Poznań.

Dla AliExpress, który przygotowuje się do bicia rekordu Światowego Festiwalu Zakupów 11 i 12 listopada, znanego również jako Dzień Singla, partnerstwo z poznańskim klubem to pierwszy krok w kierunku marketingu sportowego. Wybór Lecha i polskiego rynku jest kolejnym dowodem zaangażowania platformy na rzecz polskich klientów. Logo AliExpress będzie prezentowane na spodenkach zawodników pierwszego zespołu Lecha Poznań, a reklamy sponsora umieszczane będą na stadionie podczas meczów ligowych. Dodatkowo AliExpress przygotował dla kibiców Lecha specjalne kody rabatowe, dzięki którym 100 mln dostępnych na platformie produktów będzie mogło zostać zakupionych po jeszcze niższych cenach podczas wyprzedaży AliExpress w Dniu Singla. To będzie wyjątkowy prezent dla licznego grona osób, które trzymają kciuki za Kolejorza. Szczegóły tej promocji będą podane wkrótce.

- Polska jest jednym z naszych wiodących rynków w Europie, a piłka nożna to sport narodowy dla Polaków. Chcemy, aby współpraca z Lechem Poznań symbolizowała nasze zaangażowanie na polskim rynku. Lech to ambitny zespół, zaangażowany w rozwój młodzieży i reprezentujący Polskę w tegorocznej Lidze Europy. W nadchodzącym sezonie, w ramach partnerstwa z klubem, będziemy szukać sposobów integracji wspólnych działań w różnych obszarach. Początkiem będzie nasza kampania wspierająca Dzień Singla w listopadzie - podkreślił Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią.

Pierwszy mecz Lecha Poznań, podczas którego zawodnicy pojawią się z logo AliExpress na spodenkach odbędzie się 25 października przeciwko Cracovii. Strój sportowy z logotypem nowego partnera będzie również używany przez cały sezon podczas rozgrywek Ligi Europy, w których udział bierze Lech Poznań.

Podczas globalnego Festiwalu Zakupów AliExpress, który rozpocznie się 11 listopada i potrwa do 12 listopada 2020 r., na cały asortyment dostępny na platformie będzie obowiązywał 70 proc. rabat. Szczegóły promocji będą dostępne od 28 października na stronie www oraz w aplikacji AliExpress.