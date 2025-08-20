Sceny na treningu Barcelony, poruszenie wokół Lewandowskiego. Tego nikt nie przewidział

Robert Lewandowski miał niemałego pecha - w zasadzie na sam koniec okresu przygotowawczego przed nowym sezonem, tuż przed tradycyjnym meczem o Puchar Gampera, doznał on podczas jednej z sesji ćwiczeniowych urazu mięśnia dwugłowego uda.

Kontuzja ta wyeliminowała go nie tylko ze starcia o PG z Como, ale też i z potyczki z RCD Mallorca, w ramach której FC Barcelona zainaugurowała zmagania w Primera Division. "Lewy" przez pewien czas w ogóle nie trenował z resztą kolegów, ale... teraz to już zupełnie inna historia.

Robert Lewandowski znów w świetnej formie. Przekonał się o tym Marcus Rashford

Jak dowiedział się dziennikarz Interii Sport Przemysław Langier "RL9" ma być już do pełnej dyspozycji Hansiego Flicka na kolejne spotkanie "Dumy Katalonii" i menedżer niebawem będzie musiał zdecydować, czy dać Polakowi zielone światło na grę. To, jak obecnie prezentuje się on na treningach, napawa jednak optymizmem.

W środę do sieci trafił filmik, na którym widać, jak Lewandowski trenuje z grupą, a do tego... bierze udział w drobnej rywalizacji z Marcusem Rashfordem, nowym nabytkiem "Blaugrany", opierającej się na szybkości:

Jak więc widać sprawność "Lewego" jest już z powrotem na najwyższym poziomie, a on sam, mając 36 lat na karku, potrafi w prędkości i zwrotności konkurować z dużo młodszymi kompanami (Rashford ma obecnie 27 lat).

Barcelona szykuje się do starcia z Levante

Następnym meczem Barcelony będzie współzawodnictwo z Levante, zaplanowane na 23 sierpnia. Pierwszy gwizdek wybrzmi w tym przypadku o godz. 21.30 - zobaczymy, czy już wówczas kapitan "Biało-Czerwonych" będzie znów jednym z bohaterów wydarzeń na murawie.

