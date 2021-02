Marcin Budziński wrócił do Cracovii. Będzie występował w rezerwach. Z "Pasami" związał się do końca sezonu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Drugi trener "Pasów", Grzegorz Kurdziel przed meczem z Pogonią Szczecin. Wideo INTERIA.TV

Budziński ma za sobą już dwie przygody z Cracovią. W zespole z Kałuży grał w latach 2012 - 2017, po czym odszedł do Melbourne City. W Australii spędził sezon i w kampanii 2018/19 znowu występował w "Pasach". Wystąpił wtedy w 14 meczach.



W poprzednim sezonie grał w Arce Gdynia i Radomiaku Radom. W rundzie jesiennej pozostawał bez klubu. Teraz będzie występował w rezerwach Cracovii. Podpisał kontrakt do końca czerwca 2021 roku.



Budziński ma 30 lat, więc być może uda mu się jeszcze wskoczyć na taki poziom, aby ponownie znaleźć się w pierwszej drużynie. Do tej pory rozegrał w niej 183 spotkania, w których strzelił 25 goli i zanotował 24 asysty.



MP



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!