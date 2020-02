DME w badmintonie: Polacy przegrali z Austriakami i stracili szanse na awans

Polscy badmintoniści przegrali we francuskim Lievin z Austriakami 2-3 w meczu grupy 4. drużynowych mistrzostw Europy. To druga porażka "Biało-Czerwonych", którzy stracili już szanse na awans do kolejnej fazy turnieju.

Michał Rogalski w środowy wieczór podobnie jak dzień wcześniej nie zdołał z powodu kontuzji dokończyć nawet pierwszego seta swojego spotkania. Przerwał rywalizację przy stanie 7:2 dla Luki Wrabera. Następnie Mateusz Świerczyński przegrał z Wolfgangiem Gnedtem 19:21, 14:21, a Mateusz Dubowski z Leonem Seiwaldem 21:17, 14:21, 17:21 i wówczas Polacy stracili szanse na wygranie tego meczu. Punkty zdobyli w deblu Paweł Szydłowski i Przemysław Szydłowski oraz Adam Cwalina i Wiktor Trecki

Reklama

We wtorek biało-czerwoni ulegli Irlandczykom 1-4, a w czwartek w swoim ostatnim meczu grupowym zmierzą się z Rosjanami.

Wcześniej w środę Polki przegrały w grupie 7 ze Szkotkami 0-5 i była to ich trzecia porażka. W czwartek zmierzą się z Hiszpankami. Do kolejnej fazy turnieju awansują tylko zwycięzcy grup.

W turnieju mężczyzn rywalizują 34 ekipy, natomiast wśród kobiet - 29.

Wyniki:

mężczyźni

Polska - Austria 2-3

Michał Rogalski - Luka Wraber 2:7 i krecz Rogalskiego

Mateusz Świerczyński - Wolfgang Gnedt 19:21, 14:21

Mateusz Dubowski - Leon Seiwald 21:17, 14:21, 17:21

Paweł Szydłowski, Przemysław Szydłowski - Philip Birker, Dominik Stipsits 21:14, 21:18

Adam Cwalina, Wiktor Trecki - Philipp Drexler, Leon Seiwald 22:20, 21:18